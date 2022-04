Festival delle Trattorie: Pasqua e Pasquetta al parco

Dal 16 al 18 aprile il Festival del gusto e della cucina tradizionale approda all’AgriPark di Via Castel di Leva 371, presso il giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova.

5 trattorie, per gustare i sapori genuini di piatti storici della cucina romana, i prodotti biologici della campagna romana, provare le ricette rivisitate dei nostri chef e ristoratori che tendono sempre a valorizzare la cucina italiana e le eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità. 3 giorni, appunto, si inizia Sabato 16 aprile dalle ore 12 alle ore 23, per continuare la Domenica di Pasqua ed il Lunedì di Pasquetta dalle ore 11 fino alle ore 17, in una location che regala emozioni, spazi infiniti immersi nella campagna romana, svago, animali della fattoria e soprattutto del buon cibo, TANTO BUON CIBO.

Un lungo weekend da passare insieme ed in serenità, con gli amici e con la famiglia, senza pensare a nulla…. Perché a tutto ci pensiamo noi.

Un ricco menu per soddisfare tutti, anche i palati più esigenti e raffinati.

Le 5 Trattorie:

Il RISTORANTE BIOLOGICO con piatti esclusivamente a base di prodotti biologici della Cooperativa Agricola Biologica Agricoltura Nuova, come dire dal campo alla tavola, più che un km0.

Il BISTROT CONTADINO per valorizzare i piatti tipici della cucina romana preparati da una esperta brigata guidata dagli estrosi Chef di APCI Lazio utilizzando solo prodotti di qualità selezionati delle nostre aziende associate del Lazio.

AMOR DI PASTA il famoso pastificio artigianale della Garbatella di Roma che propone i piatti di pasta ripiena nati nella loro storica bottega del gusto.

HOSTARIA DEL PARCO by Madagascar a cura degli chef Natalino De Santis e Daniela Marciante che proporranno risotti e lasagne sempre e solo con prodotti di stagione ed una vasta scelta di dolci ideati nel loro prestigioso laboratorio di pasticceria a Fregene.

ORLANDI Il RISTORNATE per un menù completamente a base di tartufo prodotto nella tartufaia di famiglia di Avezzano e cavato con l’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo.

Alcuni dei piatti forti dell’evento:

Mezze Maniche di grano duro alla Carbonara

Tonnarelli cacio e Pepe

Tagliolini all’uovo o Gnocchetti di patate di Avezzano con Tartufo fresco

Ravioli ripieni di polpo e cicoria

Paccheri all'Amatriciana con guanciale di Amatrice

Agnello al forno

Maialino al forno CBT con patate, cipolle e pachino arrosto

Coratella di agnello

Carciofi alla Giudia e alla Romana

Mozzarella di Bufala di Terracina

I nostri menù sono curati da:

Chef Luca Malacrida, Chef Cristina Todaro, Chef e Maitre Natalino De Santis, Chef Gianni Orlandi, Chef Francesco Cingolani, Chef Alessandra Mariani, Chef Daniela Marciante. Parteciperanno ai nostri eventi le brigate di cucina del Ristorante Biologico Agricoltura Nuova, Bistrot Contadino, Orlandi Tartufi di Avezzano, Amor di Pasta della Garbatella di Roma.

Non solo cibo ma anche tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione di Ullallà, che organizzerà giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere, biliardini e tavoli da ping pong.

Inoltre si potrà visitare il punto vendita Biologico con prodotti coltivati e/o trasformati dalla Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova.

Si potrà anche visitare il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park mentre per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione.

Ingresso gratuito scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook #trattoriealparco, che non vale come prenotazione ma solo ai fini di una corretta organizzazione.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia., i tavoli soli liberi e vanno occupati all'arrivo dei visitatori.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni è obbligatorio l’uso della mascherina mentre nelle aree comuni, come le file per le casse o per il servizio, invitiamo al rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro ed all’uso della mascherina e/o dei dispositivi di protezione.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.



A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 700 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff. Nel villaggio appositamente realizzato per la nostra Sagra verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni tutti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19.

Segui tutte le novità dell’evento ed il menù dei nostri ristoratori sulle pagine facebook: Roma Food Village, Agricoltura Nuova Castel di Leva, Chef di Strada, La Compagnia della Terra Alta, Agricoltura Nuova Valle di Perna



Per info e contatti:

FB: Roma Food Village – Compagnia della Terra Alta

Email: info@terraalta.it

Sito web: terraalta.it

Whatsapp 3393370689 (solo messaggi)