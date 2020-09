Festival dello street food a Guidonia: cibo "da strada" da tutto il mondo

L'International Street Food raggiunge anche Guidonia. Ad estate finita, dall'11 al 13 settembre, i food truck permetterammo di gustare cibi da tutto il mondo.

Non solo specialità romane e italiane in versione "street", dunque, ma anche ricette lontane che prenderanno molti per la gola. All'International Street Food Guidonia, inoltre, si potrà gustare anche tanta buona birra artigianale dei microbirrifici d'Italia e del mondo.

L'evento sarà organizzato nel massimo rispetto di tutte le normative igieniche e anticontagio. Il Festival dello Street Food avrà inizio venerdì 11 settembre dalle 18 in poi. Nei due giorni successivi, la manifestazione avrà inizio dalle 12.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/322706672476056/