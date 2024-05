Al Festival Jazz Idea i "Concerti sacri" di Ellington e un omaggio a Morricone

Dopo cinque appuntamenti di grande successo, domenica 19 maggio alle ore 18.00 si terrà l’evento conclusivo della 3a edizione del Festival “Jazz Idea” del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ideato e diretto da Carla Marcotulli.

A coronare la manifestazione che, come ogni anno, ha visto grandi nomi della scena internazionale e italiana sul palco insieme ai giovani talenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio, due concerti a ingresso libero dedicati a due figure leggendarie della musica mondiale: Ennio Morricone e Duke Ellington.

Primo a salire sul palco della bellissima Sala Accademica del Conservatorio, il sassofonista Patrizio Destriere con il progetto Portrait of Ennio: un omaggio al grande Maestro con la reinterpretazione delle sue celebri colonne sonore, tra cui Metti una sera a cena, La leggenda del pianista sull’oceano, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta in America, eseguite con il quartetto completato dal pianista Claudio D’Amato, dal contrabbassista Damiano Lanciano e dal batterista Giampaolo Scatozza.



A seguire, l’esecuzione dei celebri Sacred Concerts per solisti, coro e orchestra, che Duke Ellington scrisse tra il 1965 e il 1973: il suo ultimo capolavoro, carico di significato e punto culminante della sua ricerca artistica.I Concerti Sacri furono concepiti da Ellington come una preghiera a un dio vicino a ogni uomo, senza distinzione di razza; la sua ultima missione, con testi originali che scrisse ispirandosi al Nuovo e Vecchio Testamento, e con influenze musicali dal gospel, dal free e modal jazz. Saranno eseguiti dalla Big band del Conservatorio Santa Cecilia diretta dal M° Mario Corvini insieme al Coro del Dipartimento Jazz diretto dal M° Carla Marcotulli.