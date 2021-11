Festival internazionale di chitarra a Roma

Il 9° Concorso Internazionale di Chitarra per giovani chitarristi, si terrà a Roma presso il Centro Visitatori del Tempio di Roma, via di Settebagni n. 354, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 novembre 2021.

Il concorso è intitolato al chitarrista venezuelano di fama mondiale “Alirio Diaz” (1923-2016) vissuto in Italia negli anni '50 e si concluderà nella serata di venerdì 12 novembre ore 18,30 con un Concerto dei chitarristi di fama internazionale Gabriel Guillen, venezuelano, docente al Conservatorio Joseph Haydn di Eisenstadt (Austria) e Simone Onnis, erede della scuola del grande Maestro Alirio Diaz.

Sabato 13 novembre alle ore 18,30 avrà luogo il Concerto di premiazione dei vincitori del concorso con la partecipazione straordinaria di Senio Diaz, figlio d'arte del grande Alirio, docente presso il Conservatorio A.Casella dell'Aquila, Ahmet Kanneci presidente del Dipartimento di Chitarra presso l'Università di Hacettepe, in Ankara (Turchia) e Salvatore Daniele Pidone, docente di chitarra all'Accademia “Giacomo Carissimi” di Siracusa.



Ingresso e parcheggio interno gratuito



(si richiede mascherina e green pass)

