Al via venerdì 8 dicembre “Lanternia”, il Festival Internazionale delle Lanterne Giganti che quest’anno sarà ospitato dall’Italia (presso il “Bosco delle favole” di Cassino – FR), con un investimento da parte di un consorzio di imprese cinesi da oltre 4 milioni di euro sul Lazio ed effetti economici a cascata per l’economia locale e per tutto l’indotto.

Dopo il grande successo di Amsterdam, Londra, Miami, Tokyo, Tallin, Shangai e New York, la Cina ha deciso di puntare sull’Italia per la kermesse dedicata alle caratteristiche lanterne cinesi, da duemila anni protagoniste indiscusse di riti, feste e cerimonie orientali, come la “festa delle lanterne”, durante la quale in Cina e in numerosi altri paesi dell’Estremo Oriente i cittadini festeggiano la fine del capodanno illuminando il cielo con migliaia di lanterne contenenti messaggi di buon auspicio.

Il festival internazionale “Lanternia”, patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, aprirà i battenti venerdì 8 dicembre presso il parco tematico “Bosco delle favole” di Cassino (Fr) - ore 17 taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e accensione delle lanterne giganti - e darà vita fino al 10 marzo 2024 ad uno spettacolo mai visto prima in Italia: un’area di 110.000 mq ospiterà più di 300 lanterne giganti da tutto il mondo del valore di 2 milioni di euro, illuminate da oltre 2,5 km di luci e 60mila lampadine al led.

Sei le aree dedicate a grandi e bambini, dove verranno esposte lanterne a tema e organizzati ogni settimana eventi e live show: Dreamland – Il mondo dei sogni, Fantasylandia, Il Regno del Natale, Favole dal mondo, Il Regno Animale, Colorandia.

“Un festival dove le lanterne di ogni forma, colore e dimensione saranno protagoniste indiscusse: dalla lanterna gigante alta quasi 20 metri a quella a forma di castello, fino ad arrivare al mondo di Alice nel paese delle meraviglie, per passare all'interno del libro della giungla e alla foresta delle piante giganti", ha spiegato Domenico Durante, Project manager e co-produttore dell’evento. "Si parte l’8 dicembre con una selezione di eventi e iniziative dedicate al Natale, live-show ed esibizioni per grandi e bambini, per poi proseguire fino al 10 marzo 2024, quando si chiuderanno i festeggiamenti per il capodanno cinese, con l'inizio dell'Anno del Drago fissato al 10 febbraio 2024".

Foto dal sito www.lanternia.world