Arriva anche quest’anno il Festival Internazionale della Zuppa di Roma: La Zuppa come bene comune, giunto alla diciassettesima edizione, e per celebrare si torna a fare la festa in grande. Appuntamento domenica 14 aprile 2024 presso il Casale Garibaldi, sede de La Città dell’Utopia (Via Valeriano 3F, San Paolo, Roma), un evento rivolto agli abitanti di tutta Roma e non solo! Il Festival Internazionale della Zuppa di Roma è un evento a cui possono partecipare tutti: associazioni, collettivi, famiglie e singoli cittadini. Vi aspettiamo, sia come assaggiatori, che come cuochi! Se vorresti partecipare con la tua zuppa, ancora sei in tempo, leggi il regolamento e iscriviti tramite il seguente google form.

È questo un evento ben conosciuto, che da anni accoglie abitanti di tutto il territorio romano e non solo. Quest’anno vogliamo celebrare la zuppa come bene comune. Un bene comune è qualcosa di cui tutte e tutti hanno il diritto di godere, perché contribuisce al benessere individuale e collettivo.



La zuppa è un bene prezioso prima di tutto perché crea comunità. Infatti preparare, assaggiare, cucinare, sedersi a tavola insieme e condividere una zuppa contribuisce a consolidare il sentimento di appartenenza ad una comunità. La zuppa fa parte dell’identità personale, familiare e collettiva di tutte le persone del mondo.

La zuppa è comune perché è un piatto che appartiene a tutte le culture, nelle sue mille varianti. In ogni territorio valorizza i prodotti naturali e rende sostenibile le scelte alimentari salvaguardando l’ambiente e favorendo lo sviluppo della cura di tutti gli spazi.

La Città dell’Utopia è impegnata da sempre nella creazione e nel sostegno del senso di comunità, attraverso la proposta e la creazione di eventi dalla duplice identità, locale ed internazionale. In questo modo si creano sinergie e relazioni preziose sia per una forte spinta creativa delle realtà che attraversano il Casale, sia per una condivisione di responsabilità e cura dello spazio da parte di tutti, nel rispetto della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Ecco dunque che la Zuppa diviene una preziosa occasione per incontrarci, conoscerci, stare insieme e gustare le prelibatezze che verranno sognate e preparate da chiunque voglia portare la propria ricetta “di bene comune”. Vi sarà infatti, come negli anni passati, un contest, una competizione giocosa, con premiazione finale dopo la degustazione collettiva.

La già famosa gara delle zuppe, sarà accompagnata da musica, laboratori, pranzo e spettacoli circensi.

Il programma

11:30 Laboratorio di circo per bambini e bambine

12:30 Concerto di Marajà Latino

13:30 Pranzo Sociale

15:00 Cabarè Utopico

16:00 Gara di zuppe

18:00 Premiazioni

18:30 Concerto di PakisBanda



(Evento in partenariato con il Municipio VIII e SCI Italia)



Per informazioni:

lacittadellutopia@sci-italia.it

Indirizzo: Via Valeriano 3f, Metro B San Paolo, Roma

Evento Facebook: La Città dell’Utopia

Foto da Facebook @FestivalInternazionaledellaZuppadiRoma