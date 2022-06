Festival Hippie, una piccola Woodstock al Centro Storico di Tarquinia

Dal 24 al 26 giugno, lo splendido centro storico di Tarquinia, vedrà svolgersi il Festival Hippie, con l’obbligo di indossare sorrisi. Tra i più importanti festival del centro Italia, fortemente voluto dall’ Associazione culturale Viva Tarquinia.

Una manifestazione Family-friendly, unica nel suo genere: oltre 200 artisti da tutta Italia, tra artigiani, giocolieri, street band, circensi, maghi, djs, operatori olistici per un’esperienza magica ed emozionante.



Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Matteotti, ad unirle numerosi artigiani, pronti a soddisfare ogni gusto ed esigenza. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Oltre 5000 creazioni: gioielli, piante, gonnelloni e kaftani svolazzanti, borse e accessori in pelle, abiti gipsy in seta, bikini, macramè, turbanti, acchiappasogni, creazioni in legno. In perfetto stile Figli dei Fiori:borse, top, abiti, shorts in crochet a quadrotti coloratissimi.

Ma anche home decor, candele, campane tibetane, oggetti sciamanici e per la meditazione, cristalli…



Ad alzare il sipario del festival, venerdì 24 giugno lo spettacolo musicale della "Caracca tamburi itineranti", che in un contesto carnevalesco e popolare propone un repertorio Brasiliano ispirato alle musiche di Salvador, Recife e Rio, con i loro tamburi sferraglianti come un treno in corsa fino mezzanotte.



A seguire Warner Circus: cerchio e sfera sono gli elementi in equilibrio giroscopico portati in scena tra variopinte giocolerie e catastrofici imprevisti. Alle 21.45 e alle 23.00 Piazza Cavour accoglierà il pubblico per due indimenticabili spettacoli mozzafiato di danza e fuoco con Lucignolo e il fuoco.



Sabato, in esclusiva nazionale, un magico viaggio tra fantasia e realtà con la parata "Alice in Peaceland" della celebre Compagnia Mantica, che promette di “fermare il tempo”. Adulti e bambini saranno trasportati in un favoloso mondo “Peace & Love” e saranno ipnotizzati da estrosi personaggi circensi: il Brucaliffo, fumatore di narghilè, Alice o l’allucinato Stregatto, il cappellaio matto e la perfida Regina di cuori, rivisitati in chiave rigorosamente Hippie



Dalle ore 19.00 alle ore 00.30 dj set Rock’n’Roll Groovy, Garage Blues e Rock Psichedelico, e a chiudere la serata un viaggio sonoro che spazia tra world music ed ethnic fusion, tra musica sciamanica e tradizioni musicali indigene, tra chillout ed elettronica. Alle ore 20.00 Movement Medicine con cuffie silent, una pratica di meditazione in movimento. Domenica alle ore 19.00 Sunset Electronic Concert di musica alchemica.

Un‘esperienza sciamanica tutta da vivere insieme, la voce evocativa, multietnica di Velka-Sai e’ sapientemente unità al meglio del sound elettronico dal mondo e alla sacralità degli strumenti ancestrali per creare un viaggio dove ogni emozione si libera al ritmo di una musica vibrante, avvolgente e misterica.



A chiudere il Festival la ZASTAVA ORKESTAR, tra le migliori orchestre internazionali, che spazia tra musica, teatro, fuoco e giocoleria coinvolgendo attivamente il pubblico.



Nell’area olistica potete scoprire e provare i benefici del “Tempio Sonoro” ideato dalla Latum: una camera sonora composta da 11 campane tubolari accordate su cinque frequenze di guarigione dell'antico solfeggio armonico, in modo tale da essere sentite a livello fisico, emotivo, energetico e mentale.

Oppure provare la Danza Ben-Essere condotta da Deva Joyce, o l’ armonizzazione sonora di gruppo con campane tibetane, voce, gong, didgeridoo ed altri strumenti ancestrali. Ma anche tarologia e lettura dell’aura. Per i bambini laboratori creativi, di disegno, truccabimbi, spettacoli di magia.