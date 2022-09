PIl 1 e 2 ottobre, dalle 10.30, sbarca a Roma nell’oasi verde di Parco Labia, la più grande edizione del Festival Hippie ad ingresso gratuito. Un villaggio emozionale che accoglierà artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, ricercatori etico-spirituali, scrittori, musicisti, artisti di strada per due giorni di benessere, relax, energia e svago.

Una manifestazione unica a Roma con numerose attività di gruppo, eventi collaterali, spettacoli, suddivisi per aree tematiche. Atmosfere magiche, tra un banco e l’altro degli artigiani sarete sempre accompagnati da sonorità vibrazionali che abbracciano corpo e anima: concerti acustici (campane di cristallo, gong, campane tibetane, harp guitar, hang) con Alessandro Scintu, Paolo Rasile e Andrea Pietrangeli.

Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, di improvvisazione teatrale, spettacoli di magia, clowneria, teatro dei burattini.

A chiudere ogni giornata due concerti live con band di stampo internazionale. Sabato alle ore 20.30 concerto della Band Hippie Family interamente dedicato alla "Summer of Love" ed agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974. Domenica alle ore 18.30 uno spettacolo mozzafiato di musica e fuoco con Alessandro Scintu e alle ore 20.30 la Band Black Cardillac farà scatenare tutti a ritmo di Rock N’Roll. Molto atteso, sabato alle ore 16.00 il concerto meditativo “Power of Woman” di Eleneh Flowering Light “one woman band”. Spazio anche alla danza Tribal Fusion con il gruppo Twins di Francesca Trezza, che sabato alle 18.30 vi condurrà in un viaggio tra speziate melodie e ritmi orientali, danze tribali e fusioni contemporane.

Il programma del Festival Hippie

Durante i due giorni di festival si svolgeranno:

- conferenze “Ricollegare il Pensiero Quantico del Cuore”, “Femminino Sacro”, “Psicosciamanesimo"

- presentazione di libri : Sii Felice! Tutto è già risolto, di Tiziana Vignoli; Il tempo della madre di Ida Lo Sardo; Sciamanart di SilVia Lo Visetto, psicosciamana del femminile sacro allieva di Jodorowsky

- attività di gruppo (Yoga, Tai Chi Chuan, Bagno di Gong, Sound Healing, Viaggio sciamanico, Meditazione, Respirazione Alchemica

- concerti live Rock e Rock n’ Roll

- spettacoli di fuoco, magia, clowneria, danza, teatro dei burattini per bimbi .

Nelle varie aree del festival saranno presenti:

Hippie Market Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare.

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino.Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti.

area trattamenti individuali

area relax per imparare o approfondire la meditazione

area streetfood e una ricca selezione delle birre ufficiali dell’Oktoberfest

area laboratori per creare Acchiappasogni e per costruire in cerchio il bastone della dea

Programma discipline olistiche

Sabato 1 ottobre

h. 11.30-12.30 Vinyasa Yoga (offerta libera)

h. 12.00-13.00 Tai Chi Chuan (10€)

h. 15.00-16.00 Respirazione Alchemica-Sessualità Sacra (10€)

h. 15.00-16.00 Odaka Yoga (offerta libera)

h. 16.00-17.00 Navakara?a Viny?sa Yoga e Bagno Sonoro (12€)

h. 17.00-19.00 Canto dell’Utero - Risvegliare, onorare il Femminile Sacro (10€)

h. 19.30-20.30 Hatha Yoga (10€)

Domenica 2 ottobre

h. 11.30-13.00 Mindfulness (offerta libera)

h. 12.00-13.00 Tai Chi Chuan (10€)

h. 15.00-16.40 Bagno sonoro vibrazionale - Sound Healing (15€)

h. 17.00-18.15 Bagno di Gong (10€)

h. 18.30-19.30 Viaggio Sciamanico con Tamburo Sacro (10€)

h. 19.30-20.30 Hatha Yoga (10€)