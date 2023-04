Festival Hippie, l'Appia come Woodstock

Si anima il weekend romano del 15 e 16 aprile con il ritorno del Festival Hippie. La musica, l'arte e le atmosfere anni '60 e '70 invadono l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale.

Piu di 200 fra artigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati, operatori olistici, street chef pronti a far rivivere le atmosfere frizzanti dei Figli dei Fiori.

Due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad ingresso gratuito. Un must anche per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 160 irresistibili proposte culinarie.

Area Hippie Market

Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Artigianato, vintage, piante e fiori, aziende agricole. Una grande varietà di esclusive creazioni tra gioielli, acchiappasogni, borse, abiti boho-chic, estrose lampade, occhiali vintage, oggetti in legno interamente fatti a mano, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele. Postazioni EcoFem con assorbenti, morbidi dischetti leva trucco lavabili. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti.

Area Foodstock

All'interno del Festival Hippie si terrà anche Foodstock. Sarà presentata l'eccellenza del cibo di strada, con un'accurata selezione di street chef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane. Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail.

Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori. Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina argentina ed etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo Stracotto di maiale o pecora; dalla Puglia un’esplosione di sapore con le bombette, la focaccia di Altamura a lunga lievitazione farcita con mortadella o capocollo di suino nero, Black angus, caciocavallo; dalla Toscana il famoso Panino artigianale con “Tonno del Chianti” e dalle Marche le olive ascolane artigianali, i cremini e formaggio fritto; dall’Emilia Romagna gnocco fritto, tigelle; dalla Sicilia gli spiedini alla messinese. Dal Messico arrivano i Tacos con fagioli neri e cavolo viola, o pork chili, dalla cucina iberica e latino americana i Churros.

Spettacoli e concerti

Sabato alle 18.30 World music e canti tradizionali con strumenti etnici, arcaici, contemporanei (arpa a fiato, ceftelia, canto armonico, armonium, flauti del mondo, hand pan.) Un'esperienza multidimensionale, un viaggio senza tempo. Un legame profondo tra la nostra tradizione e il resto del mondo.

Domenica per tutto il giorno, spettacoli di circo acrobatico aereo e dj set con percussioni.

Alle 17.00 il live musicale dell’artista Salamone, dalla musica d'autore al country blues, dallo swing al Balkan, il pluripremiato cantautore palermitano ripercorre il meglio dei generi colti con il suo ironico dinamismo e un repertorio che spazia da brani inediti ad alcune perle della musica italiana ed internazionale, in versione acustica.

Area bimbi

Una manifestazione su misura anche per i bimbi, tantissime le attività didattiche e creative. Torte di fango che permette ai bambini di scoprire l'elemento terra con un percorso manipolativo sensoriale dove tatto,olfatto, udito, vista, entranoin simbiosi.

Mandala di riso

Coroncine di fiori di carta

Acchiappasogni con materiali di riciclo

Danza creativa

Disegno

Area olistica

Una full immersion anche in Spiritualità, Yoga, Bagni sonori, Cristalloterapia, Meditazione in movimento, Concerti di musica alchemica, Massaggi, Viaggio Sciamanico e Seminario sulle acque sciamaniche.