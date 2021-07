Festival Hippie: acrobati, musicisti, clown e performer a Tarquinia Lido

Prezzo non disponibile

Un fine settimana stravagante tra acrobati, musicisti, clown, performer, operatori olistici, artigiani e vintage reseller. Dal 23 al 25 luglio il lungomare di Tarquinia vedrà svolgersi il Festival Hippie, con il Patrocinio della Città di Tarquinia.

Un’atmosfera festosa e colorata, tra tessuti, gioielli, poster, incensi ed essenze profumate, musica ed artisti di strada. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, gioielli, cosmetica naturale, foulard, pashmine, costumi e parei, borse, centinaia di abiti gipsy e boho-chic, prodotti bio, home decor, occhiali e cd vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore.

In armonia perfetta con questa esposizione, il lungomare si veste di performance artistiche, musica, giocolieri, acrobati, trampolieri, ballerine di bellydance, che rendono ancora di piu’ l’autenticità di questo scenario in maniera unica e indimenticabile.

Il programma completo

Venerdì 23 luglio

Simone Romanò in Hoop Hoop show di giocoleria e verticalismo.

Bon Bon Rouge...'na scarpa e 'na panchina"

Di Donatella Morabito

Teatro fisico,clown,manipolazione oggetti,acrobatica,hula hoop.

UOMO UCCELLO

Claudio Montuori è un Artista di strada Storico conosciuto in tutto il mondo, estroso personaggio, Musicista , Fantasista, che si esprime con i suoni di madre Natura e i canti degli Uccelli.

Creatività, estro, fantasia, improvvisazione, timbriche sonore e vocali, ritmi giocosi e tribali, animazioni corporee, maschere, amalgamate in un unico show ricco di colori e sorprese.

Improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu, hangdrum, santoor, didjeridoo, fiati, percussioni arabe e africane uniti in una magica fusione (23, 24, 25 luglio)

Sabato 24 luglio

Yoga della Risata con Diana Cacciatori.

Una pratica di gruppo in cui la risata viene stimolata a livello fisico attraverso dei veri e propri esercizi fisici di risata.

Incontro con l'autore del libro STICAZZI - LA SUPREMA VIA DELLA LEGGEREZZA.

Con un piglio irriverente e provocatorio Andrea Pietrangeli conduce il lettore nei meandri più oscuri dell'essere umano alleggerendoli con una chiave di lettura salvifica: lo Sticazzi.

Nazional Popolar: spettacolo di giocoleria condito con una buona dose di umorismo, di Antonio Coluccio

Federica Fattori in arte Evaq, con “Dimmi di si” spettacolo di magia comica, Clown e acrobatica eccentrica

Bellydance & Fusion Show con Rosita

Domenica 25 giugno

Street Band CARACCA TAMBURI

In un contesto carnevalesco e popolare propone un repertorio Brasiliano ispirato alle musiche di Salvador, Recife e Rio, con i loro tamburi sferraglianti come un treno in corsa.

Trampolieri

Bellydance & Fusion Show con Rosita

Patricia con bolle di sapone

Laboratori e spettacoli per bambini

C'ERA UNA VOLTA UNA RIMA" di e con Massimiliano Maiucchi

Filastrocche, favole e fantasticherie.

Spettacoli con il burattino di legno a fili "Pinocchio" a cura di Italo Cassa

L'antica arte delle marionette affascinerà tutti i bambini.

ECO MUSIC, laboratorio di riciclo creativo, costruzione di strumenti musicali con materiali considerati di "scarto", tappi di bottiglie, flaconi, rotoli di carta

LABORATORIO MUSICALE: percussioni, bongo, pandeiro, cajon

BOLLE DI SAPONE