Festival "Gif", Garbatella capitale di improvvisazione teatrale

Il Festival Gif arriva a settembre a Garbatella, trasformando il quartiere romano - che quest'anno compie 100 anni - nella Capitale dell’improvvisazione teatrale.

Si terrà dall’11 al 13 settembre il Garbatella Impro Festival, primo festival di improvvisazione teatrale della Capitale. Una maratona artistica di oltre 50 spettacoli in 3 giorni: questo è il "G.I.F. - Garbatella Impro Festival", primo festival di Improvvisazione Teatrale itinerante e "site specific" di Roma.

Si tratta di un festival di eventi, laboratori e spettacoli teatrali completamente improvvisati che nasce con il preciso obiettivo di valorizzare ed evidenziare le caratteristiche urbanistiche e architettoniche dei luoghi e dei percorsi di Garbatella, quartiere che quest’anno compie 100 anni. Le piazze, le vie, le corti dei palazzi storici, gli scorci del quartiere, saranno infatti le scenografie naturali del G.I.F. e degli spettacoli creati sul momento, senza ulteriori elementi scenografici o palchi.

Ogni spettacolo sarà adattato per valorizzare il luogo in cui viene svolto, proprio a sottolineare il richiamo dell’arte per la città, dove sta per accadere qualcosa di unico ed irripetibile: uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Il pubblico potrà raggiungere i luoghi degli spettacoli attraverso un percorso guidato che lo porterà alla scoperta di strade e angoli del quartiere diversi, vivendo il tessuto urbano in modo completamente nuovo.

Nel "G.I.F. - Garbatella Impro Festival” si terranno 50 Spettacoli di improvvisazione teatrale nelle tre sere del festival con le performance di 7 compagnie e gruppi teatrali.

Il “G.I.F.” edizione 2020 istituisce il primo premio italiano per il miglior spettacolo di improvvisazione e il miglior attore o attrice della rassegna. Per le compagnie il premio in palio sarà una replica presso il Teatro Garbatella durante la stagione invernale; per il migliore attore o attrice è prevista una borsa di studio da utilizzare per la propria crescita artistica e professionale.

Il “G.I.F” ha gia ottenuto il patrocinio del Municipio Roma VIII nell’ambito dei festeggiamenti per il centesimo anniversario del quartiere Garbatella 100.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.manallarte.it. Qui l'evento Facebook.