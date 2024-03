Il Festival di Roma è donna

Venerdì 8 marzo alle ore 20.00 presso la Libreria Errante a Roma in via Bellegra 46, si svolgerà la Seconda Parte della IX Edizione del FESTIVAL di ROMA, la rassegna ufficiale della canzone d’autore ideata e organizzata da Roma Cantautori. Per l’occasione della Festa della Donna, il Festival di Roma si tingerà di rosa con una proposta cantautorale tutta femminile coinvolgendo alcune delle cantautrici più attive della scena romana.

Parteciperanno quindi al secondo appuntamento di questa IX edizione, accompagnate dallo slogan L’8 con la MUSICA: Rossella Seno, EleoNora, Angela Davis Loconte ed Edy Paolini. Partnerships di questa seconda tappa del 2024 saranno: la casa discografica ed editrice Terre Sommerse, Libreria Errante, Vini Furnari, Corus Cafè, Musa Distorta ed il Polmone Pulsante.

Da ormai otto edizioni, nove se contiamo anche quella che si sta svolgendo, il Festival di Roma ha il merito ed il primato di aver restituito al pubblico romano e non solo una scena cantautorale che nella capitale mancava ormai da oltre un decennio. Organizzato da sempre da Roma Cantautori, la rassegna si svolge ogni anno in diverse location della capitale articolandosi in quattro parti per consentire la partecipazione a tutti quegli artisti che, ormai da anni, si offrono con entusiasmo orgogliosi di essere inclusi nel casting dei cantautori e delle cantautrici.



Il Festival di Roma ha la caratteristica di non decretare mai alcun vincitore, ma ciò che vince sempre è la condivisione tra artista e pubblico nonché la crescita sempre più evidente di una scena cantautorale di cui tutti, addetti ai lavori e pubblico fruitore, sentivano da molto tempo la mancanza. L’unica regola per tutti i partecipanti è quella di presentare sul palco esclusivamente i propri brani originali e di non proporre le cover di artisti già noti al pubblico. L’appuntamento per gli appassionati di musica è quindi fissato per venerdì 8 marzo alle ore 20.00 presso la Libreria Errante a Roma in via Bellegra 46.