Festival delle Scienze di Roma al Museo Explora

In occasione del Festival delle Scienze di Roma – Errori e Meraviglie, Explora apre le sue porte con attività e appuntamenti dedicati alla scienza e in particolare agli errori e alle meraviglie, temi della XIX edizione, promossa presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Domenica 21 aprile, tante attività al museo, pensate per celebrare la scienza e le sue meraviglie… insieme agli errori, parte fondamentale dei processi che portano a nuove scoperte.

Alle ore 11:00 in programma nel bookshop del museo la presentazione del libro Magie della scienza. Tanti esperimenti per esplorare il mondo! di Pini Mazza Padoa-Schioppa, la curatrice Anna Davini e l’illustratrice Francesca Carabelli, in collaborazione con Editoriale Scienza. Il laboratorio è condotto dall’autrice di libri scientifici per bambini Claudia Bianchi.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è un’occasione per scoprire come quelle che sembrano magie siano invece risposte scientifiche concrete. La presentazione avvicina i bambini dagli 8 anni alla scienza stimolando l’osservazione e rispondendo a tante curiosità attraverso esperimenti sorprendenti.

Attività a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 16 aprile al numero 063613776.

Ingresso ridotto per tutti a 8 euro e due attività per bambine e bambini, comprese nel costo del biglietto d'ingresso, nei turni delle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00.

In programma l'attività La Trottola che meraviglia, per realizzare una trottola e scoprire quali sono i segreti del suo equilibrio tra vari tentativi ed effetti ottici stupefacenti generati dalla sua rotazione e Il flipper delle meraviglie, per sperimentare con elastici, biglie e piani inclinati come costruire un flipper.