Festival della zuppa di Roma

10:00 am - 18:00 pm

Quando Dal 02/04/2023 al 02/04/2023 10:00 am - 18:00 pm

Siamo felici di invitarvi alla sedicesima edizione del Festival Internazionale della Zuppa di Roma che avrà luogo domenica 2 Aprile 2023 dalle 10:00 alle 20:00 presso La Città dell'Utopia! La celebrazione di un piatto sano, popolare e presente nelle culture culinarie di tutto il mondo, e anche un momento di festa e convivialità che da tanti anni porta in piazza, gratuitamente, cultura, musica, buon cibo e divertimento.



La Zuppa è un esempio di buona pratica di recupero degli scarti e valorizzazione degli ingredienti più umili, e per noi questo semplice piatto è un potente strumento di sensibilizzazione del territorio sulla qualità del cibo e dei sistemi di produzione alimentare.



Quest'anno ci ritroviamo insieme per approfondire il tema dell'ERRORE. Dal comunicato stampa: "...Ecco dunque che la Zuppa è possibilità di contaminazione di stili e di gusti: essa si ricrea dagli scarti alimentari e fornisce quell’angolo caldo di cura, che nel viaggio della vita è rassicurante accoglienza. Vi invitiamo dunque a “giocare nell’errore” e a farlo nell’ecologia dell’azione culinaria, perchè Zuppando s’impara!"



Siamo molto lieti di invitarvi a partecipare proponendo la vostra zuppa! Preparare una zuppa, scegliere gli ingredienti, dosarli e miscelarli significa raccontare una storia. Al Festival della Zuppa, avrete la possibilità di condividere la vostra storia e raccontare il vostro progetto o la vostra associazione, in un modo divertente ed informale. Ogni partecipante avrà la possibilità di allestire una postazione ed entrare in contatto con tante persone, nel semplice e meraviglioso atto di offrire del cibo preparato con cura.