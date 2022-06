Festival della porchetta e del vino dei Castelli

Un elogio al prodotto tipico romano, un tributo alla gastronomia genuina dei Castelli Romani. Si celebra la Porchetta d’Ariccia con un Festival di tre giorni, dal 24 al 26 giugno, nel cuore della Capitale, a Testaccio, all’interno dell’EX Mattatoio, ora Città dell’Altra Economia, con ingresso in Largo Dino Frisullo.

In ricordo delle belle scampagnate primaverili, in onore delle fresche serate trascorse nelle fraschette ai Castelli Romani, un tuffo nella tradizione culinaria romana con:

Tanta, ma tanta PORCHETTA d’Ariccia, calda, croccante, fumante e tenera!

Tanto, ma tanto VINO dei Castelli Romani, quello frizzantino e quello spumantino!

Tanti, ma tanti salumi castellani, dalle strepitose Coppiette alla Testina di vitello, anche in versione marinata, dalle Salsicce fresche, secche o al piatto al Capocollo, e poi ancora Lonza, Coppa, formaggi di tutti i tipi, Pecorino IGP, ricotta di pecora, mozzarella di Bufala e chi più ne ha più ne metta.



Un weekend all’insegna della tradizione con tanto buon cibo e tanto divertimento.

Infatti il Festival della Porchetta d'Ariccia e del vino dei Castelli sarà ospitato dal Fuori di Testa; un evento nell’evento!



Il Festival della Porchetta di Ariccia si svolgerà all’interno dell’evento “Fuori di Testa - Festival dei consumatori e delle imprese per un mercato equo e sostenibile”: tre giorni di convegni, dibattiti, tavoli tematici, presentazioni di libri e mostre. La prima edizione di una manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso per la capitale: la realizzazione visionaria di un luogo di dialogo per consumatori e imprese, in cui esperti e tecnici affrontano i grandi temi dei nostri giorni (il mondo del digitale, l’annosa questione dei rifiuti, la sanità territoriale e molto altro), ma anche un luogo di svago con attività per bambini, momenti di confronto letterario, intrattenimento serale.



I principali appuntamenti serali vedono l’area spettacoli impegnata con:

Venerdì 24 giugno: “Alchimia”: teatro circense a cura di MateriaViva Performance

Sabato 25 giugno: Gli stornellatori romani e il loro corpo di ballo

Domenica 26 giugno: Improvvisazione di “Lembo and Friends”



L’offerta gastronomica non si ferma alla Porchetta ed al Vino dei castelli ma ci sarà anche tanta Birra con il Birrabus e le sue oltre 20 spine di Birra artigianale dei migliori birrifici italiani selezionate dai mastri birrai di Birra di Classe di Bologna, un marchio una garanzia.

Inoltre fritti ascolani, dolci espressi e gelati e una rilassante quanto simpatica area svago con tavoli da ping pong e biliardini.

Per i più piccoli visitatori ad accoglierli il team di Sarin Animazione, che li intratterrà con giochi di gruppo, baby dance, laboratori creativi e spettacolini.

A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 500 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

DOVE: Testaccio - Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo

QUANDO: Da Venerdì 24 a Domenica 26 giugno 2022

Orari: Venerdì 24 e sabato 25 giugno ingresso dalle ore 19 alle ore 24, Domenica 26 giugno dalle ore 12 alle ore 24

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento Facebook. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto, nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.

A disposizione dei clienti e visitatori parcheggio fino ad esaurimento posti ed oltre 500 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff. Sconto del 10% sulla ristorazione per i possessori di MetreBus Card.