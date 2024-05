Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno uno degli alimenti più amati al mondo, la pizza, sbarcherà a Velletri con un Festival dedicato che la vedrà assoluta protagonista. Presso lo Stadio Comunale “Giovanni Scavo” di Velletri quattro giorni di eventi e iniziative per un ricchissimo programma patrocinato dal Comune di Velletri, con il contributo di Regione Lazio e Lazio CREA, e organizzato da Pro Loco Velitrae e Associazione Amici di Sempre.

Il Festival della Pizza Città di Velletri avrà inizio giovedì 30 maggio, con la Coppa Italia Pizza di Qualità, diciottesima competizione per pizzaioli professionisti. La batteria di gara prevede pizza classica, pizza inn contemporanea, pizza in pala, pizza in teglia, pizza napoletana, pizza sapori di Velletri e pizza senza glutine. Alle 9 si apriranno le iscrizioni, alle 10.30 comincerà la competizione e alle 17 si terranno le premiazioni. Dalle 19 alle 20.15 in campo, invece, per una partita di calcio la Nazionale Pizzaioli che sfiderà l’Amministrazione Comunale. Alle 19.30 spazio al Pizza Party, per concludere poi alle 21 con lo spettacolo “Angelo Carestia Show”.

Venerdì 31 maggio, alle ore 10, è prevista la gara di pizza con gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Velletri. Tante le attività durante il giorno, a partire dalle 16 con Lab Pizza per ragazzi e ragazze diversamente abili. Alle 17 Lab Mani in Pasta per gli amanti della pizza, mentre alle 18 si terrà il convegno “Alimentazione, nutrizione e salute” con esperti del settore. Alle 19.30 Pizza Fest a tema prodotti tipici del territorio. La seconda giornata del festival si concluderà con lo spettacolo “Cabaret Fabian Grut” (ore 21) e Band Musicale (ore 22.30).

Il week end riserva ancora moltissime interessanti iniziative. Sabato 1 giugno alle 15 gara amatoriale “Chef per 1 giorno”, a seguire il Lab Mani in Pasta per gli amatori della pizza (ore 17). Appuntamento per i più piccini alle ore 18 con lo spettacolo per bambini “Mago per family show”. Il Pizza Fest del sabato avrà come tema “pizze dal mondo”, mentre l’intrattenimento è assicurato grazie al cabaret di Sergio Giuffrida e alla musica con la cover band “Ligabue Zerodieci”.

Gran finale domenica 2 giugno: alle ore 16 si segnerà il record della pizza più grande del mondo con i colori della bandiera italiana. Il Pizza Fest sarà sempre a tema Italia, dalle 19.30 in poi, mentre dalle 20.30 gli artisti di strada movimenteranno il Festival con le loro esilaranti esibizioni. Conclude, alle 21.30, lo spettacolo di Cabaret di Fabrizio Gaetani.

Un Festival ricco di gusto, cultura e tradizione con molte attività che intendono coinvolgere la cittadinanza su più fronti. Oltre all’attenzione per il prodotto culinario, con la pizza che sarà protagonista nelle sue diverse forme e con i suoi più disparati ingredienti, i laboratori per ragazzi e amatori rappresentano un’opportunità per avvicinarsi alla cucina e apprendere, divertendosi, le tecniche di preparazione della pizza. Sarà anche l’occasione di conoscere, grazie al Pizza Fest, le tradizioni della pizza dall’Italia al mondo intero. Appuntamento al campo sportivo “Giovanni Scavo” di Velletri per quattro giorni all’insegna di ottima pizza e tanto divertimento, per avvicinarsi al meglio all’estate 2024.