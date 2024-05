Festival della cucina romana

La Cucina Romana, con tutti i suoi segreti e tradizioni, approda nel quartiere EUR di Roma, più precisamente in Viale America a ridosso del Laghetto, in una delle location più affascinanti della Capitale.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della popolare cucina; un modo per celebrare, in un lungo weekend, da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2024, la tradizione gastronomica romana, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, fatta di alimenti poveri ma ricchi di gusto e sapori genuini.

Incastonati tra i bordi del parco, dove la vista si perde tra i ciliegi giapponesi e le acque del lago, si snodano le pagode che accoglieranno chef e ristoratori venuti per rappresentare i piatti tipici e più rappresentativi della cucina romana. Sarà un percorso tematico dove Roma offrirà il meglio da mettere in tavola:

Carbonara Day dedicato al piatto più apprezzato e copiato al mondo simbolo per antonomasia della Cucina Romana ma anche di quella Italiana;

Roma e il Tartufo per scoprire abbinamenti classici alla prelibatezza del prestigioso tubero; Il Mare di Roma per rievocare le passeggiate sul lungomare assaporando cartocci di fritture di pesce;

Le Fraschette dei Castelli per riportare la genuinità di quel popolo che trascorreva, tra taverne ed osterie con tavoli lungo le vie, le afose serate d’agosto al fresco dei Castelli Romani, a suon di porchetta, salumi e vinello frascatano;

I Fritti ed i Sorrisi di Roma un tuffo nell’olio bollente tra tradizione e innovazione, dai classici filetti di baccalà, supplì al telefono e mozzarella in carrozza alle versioni più moderne e rivisitate quali il tonnarello di carbonara o amatriciana, le “Chicche della Felicità” condite con le creme dei grandi classici primi romani o i “Sorisi” (a Roma rigorosamente con una “r” altrimenti è “erore”) fatti con l’impasto della pizza farcito con pollo ruspante, stufato di cinghiale o baccalà mantecato;

Le Birre di Roma per ricordarsi che anche la Città Eterna produce birre artigianali di grande qualità;

La Dolce Roma per concludere il pasto con dolcezza e armonia, offrendo un ricco assortimento di dolci, tra secchi e freschi, in monoporzione classici e tradizionali.

Le serate continuano nella Roma Giocona, uno spazio caratterizzato dalla presenza di tavoli da ping pong e biliardini, per trascorrere il tempo in allegria e convivialità.

Nel pomeriggio invece attività ricreative per bambini con giochi, laboratori ed attrazioni, show cooking per allietare la curiosità dei visitatori che vogliono carpire i segreti di vecchie ricette ed antiche tradizioni gastronomiche. A disposizione dei clienti e visitatori tavoli con sedute in stile “Set Birreria” disposti lungo il percorso gastronomico e servizi igienici comuni.

Il Festival della Cucina Romana è amico dell’ecologia ed ha a cuore la sostenibilità ambientale pertanto tutti i ristoratori presenti saranno chiamati alla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in modalità differenziata e serviranno solo vettovaglie biodegradabili e compostabili per ridurre al minimo l’utilizzo della plastica.

Seppur la location risulti facilmente raggiungibile, sia con mezzi pubblici che privati, il Festival della Cucina Romana, in favore della mobilità alternativa e collettiva, invita i visitatori ad utilizzare le seguenti linee di trasporto urbano:

- Metro B fermata Palasport

- Linee ATAC con fermata direttamente in Viale America: 708 – 712 – 777 – 779 - 788

Per conoscere il menù completo dei ristoratori ed il programma delle attività si consiglia di seguire le pagine facebook: Roma Food Village, Chef di Strada, La Compagnia della Terra Alta.