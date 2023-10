Il Festival della Cucina e della Cultura Ucraina arriva a Snodo Mandrione il 15 ottobre, dalle 12 alle 21.

Ksenia Shalenko “Centro culturale ucraino”? presenta il primo family day Italo-Ucraino a Roma per conoscere la cultura, le tradizioni e la cucina Ucraina.



IL VILLAGGIO ?

Nel villaggio dalle 12:00 alle 21:00?

una truccatrice professionista accoglierà all'ingresso tutti i visitatori invitandoli a farsi disegnare una piccola bandiera ucraina sulla guancia come simbolo di unità e sostegno.

sarà allestita una area foto in cui sarà possibile farsi fotografare per condividere la giornata sui social?

Lotteria verranno offerti a tutti coloro che vogliono partecipare alla lotteria con premi ucraini.?Sorteggio ore 14:30 - 15:30 - 17:00 - 19:00



?? IL CIBO??

a cura del ristorante Taverna-Shinok chef Halyna Pryshyakivska

Menù 1: €9?Borsch (zuppa nazionale ucraina patrimonio UNESCO)?Bilyàsh (frittella con ripieno di carne macinata)?Polpetta di carne

Menù 2: €9?Borsch (zuppa nazionale ucraina patrimonio UNESCO)?Golubèts (involtino di verza con riso e carne macinata)?Pyrizhòk (focaccina al forno ripiena di verza stufata)

Menù: €5?Borsch (zuppa nazionale ucraina patrimonio UNESCO)?Pyrizhòk (focaccina al forno ripiena di verza stufata)

Degustazione dolci: €6



CONCORSO PICCOLI TALENTI??

Concorso per la migliore interpretazione di una canzone ucraina.

La giuria italiana annuncerà il vincitore, che riceverà un premio dagli sponsor?



SPETTACOLI

Ore 12:00 discorso di apertura degli organizzatori

Ore 12:30 Scrittrice, membro del gruppo letterario regionale di Vasiliy Symonenko presso Cerkasy. Autore di due raccolte poetiche "Dal profondo della mia anima" e "Distanze" è la partecipante di numerosi raccolte collettive. Vincetrice di tanti concorsi letterari in Ucraina. Leggerà le sue poesie in italiano e alcune poesie di scrittori ucraini

Ore 12:45 Taras e Natalia Saiko, suonatori della bandura, lo strumento musicale nazionale ucraino - cantanti, insegnanti, concertisti. Si sono diplomati al conservatorio musicale in Ucraina e continuano le loro attività concertistiche fuori dall'Ucraina. Prendono parte attiva agli eventi musicali su Isola d'Elba e in diverse città italiane. Il loro repertorio con la bandura è piuttosto vario (canzoni popolari ucraine, arie, canzoni italiane, ecc.) ed è stato anche pubblicato un loro disco chiamato "Il duetto bandurista", che comprende varie opere musicali di genere. La lingua ucraina, la cultura ucraina, la musica ucraina e l'arte ucraina sono le fonti da cui traggono la loro isprirazione. Eseguono un programma ucraino-italiano - L. Cohen - Alleluia - R. Curtis - Non ti scordar di me - Luna nel cielo - Due colori

Ore 13:30 Pittrice Olena Hromova farà una masterclass e finirà di dipingere sul palcoscenico un quadro dell'unità ucraino-italiana insieme a coloro che vorranno dipingere insieme a lei. Dopo che il dipinto sarà terminato, sarà venduto all'asta. L'artista tornerà nell'area bambini e lì terrà corsi d'arte durante il giorno.

Ore 14:00 Zoriana Zambryborsch 25 anni della regione di Khmelnytsky, distretto di Kamianets-Podilskyi, villaggio di Sakhkamin, ha lavorato come direttore artistico in un centro culturale, ha insegnato a cantare ai bambini Si esibisce con una canzone di Uleonora Skidanova "Il mio paese"

Ore 14:05 Chervinchuk + duetto Momento di canzoni ucraine ed italiane

Ore 14:45 Taras e Natalia Saiko, suonatori della bandura, lo strumento musicale nazionale ucraino - cantanti, insegnanti, concertisti. Si sono diplomati al conservatorio musicale in Ucraina e continuano le loro attività concertistiche fuori dall'Ucraina. Prendono parte attiva agli eventi musicali su Isola d'Elba e in diverse città italiane. Il loro repertorio con la bandura è piuttosto vario (canzoni popolari ucraine, arie, canzoni italiane, ecc.) ed è stato anche pubblicato un loro disco chiamato "Il duetto bandurista", che comprende varie opere musicali di genere. La lingua ucraina, la cultura ucraina, la musica ucraina e l'arte ucraina sono le fonti da cui traggono la loro isprirazione.

Programma:?- Andrea e Matteo Bocelli - Sequimi?- Oh, c'è un viburno rosso nel prato?- Mia madre

Ore 15:00 Chervinchuk + duetto Momento di canzoni ucraine ed italiane

Ore 15:45 Chervinchuk + duetto Momento di canzoni ucraine ed italiane

Ore 16:15 La favola sulla gallinella maculata

Ore 17:10 Oleksander Zaichenko, premio Cantante di Merito dell'Ucraina, e Alla Popova, premio Cantante Nazionale dell'Ucraina si esibità in canzoni ucraine d'autore

Ore 18:10 La presentazione del quadro di Olena Hromova e l’asta

Ore 18:25 Zoriana Zambryborsch 25 anni della regione di Khmelnytsky, distretto di Kamianets-Podilskyi, villaggio di Sakhkamin, ha lavorato come direttore artistico in un centro culturale, ha insegnato a cantare ai bambini

Si esibisce con il medley ucraino di Mila Nitich



KIDSLAB

Pittrice Olena Hromova si troverà nell'area bambini e lì terrà corsi d'arte durante il giorno.



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:?

Area Altalene?

Area Verde?

Biliardini?

Pet Friendly?

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli