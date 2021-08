Festival della Carne Argentina

Tornano a Roma gli Asadores di Casa De Campo, per regalare un Festival interamente dedicato alla prelibata, tenera e succulenta, CARNE ARGENTINA. 27 mq di griglie infuocate che cuociono interi tagli di carne a 20 cm di distanza dai carboni ardenti braci per più di 5 ore, accompagnati da verdure di stagione e serviti con salse aromatizzate preparate all'occorrenza per rendere ancora più unico il sapore.

Maestri, artisti del mestiere che conoscono tutti i segreti per una cottura perfetta, ci affascineranno non solo con i loro piatti ma anche con la loro musica e simpatia. Testaccio si prepara ad accogliere una quattro giorni di buon cibo presso la Città dell’Altra Economia ex Mattatoio con ingresso gratuito in Largo Dino Frisullo.

Ricco e sfizioso il menù che varierà dall’Asado, all’Entrana, le Costillar, il Lomo, il Cuadril, insomma i migliori tagli di carne cucinati da veri asadores Argentini; gli stessi che gestiscono il ristorante Pasion di Torino e che girano l’Italia facendo conoscere ed apprezzare la loro carne ma anche la loro cultura e le loro tradizioni. A disposizione dei clienti e visitatori parcheggio nell’area del Festival e nei dintorni e oltre 500 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

Per saperne di più:

DOVE: Testaccio - Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo

QUANDO: Da Giovedì 9 a Domenica 12 settembre 2021

Giovedì 9 e Venerdì 10 settembre ingresso dalle ore 19 alle ore 24

Sabato 11 e Domenica 12 settembre dalle ore 12 alle ore 24

COME PARTECIPARE: l’ingresso è libero e gratuito e soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni è obbligatorio l’uso della mascherina mentre nelle aree comuni, come le file per le casse o per il servizio, è preferito l’uso della mascherina.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzarsi le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.

Per maggiori informazioni e dettagli sulla modalità di partecipazione: evento facebook “Festival della Carne Argentina”

E-mail: info@terraalta.it

Pagine Facebook: Roma Food Village, Italy Food Porn Roma, La Compagnia della Terra Alta, Chef di Strada.

