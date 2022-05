Festival della carne argentina a Roma

Tornano a Roma gli Asadores di Casa De Campo, per offrire un Festival interamente dedicato alla prelibata e succulente, carne argentina. Quintali di carne dei migliori tagli (Asado, Entrana, Costillar, Lomo, Cuadril) cotta da maestri della griglia, su 25 mq di griglie roventi a 15 cm di altezza dai carboni ardenti.

Roma vivrà un lungo weekend ricoperta dai fumi delle braci mentre per le strade si respirerà il profumo unico delle carni scottate dalle griglie infuocate e gestite abilmente dai veri asadores Argentini, gli stessi che gestiscono il ristorante Pasion di Torino e che girano l’Italia facendo conoscere ed apprezzare, non solo la loro carne ma anche la loro cultura e le loro tradizioni.

A far da compagnia alla mega grigliata fiumi di BIRRA Artigianale selezionata dai mastri birrai di Birra di Classe che proporranno varie tipologie da abbinare ai cibi del festival e saranno in grado di soddisfare tutti i palati, anche quelli più esigenti.



DOVE: AgriPark - Via Castel di Leva 371

QUANDO : Dal 27 al 29 Maggio e dal 2 al 5 Giugno

Orari: Venerdì 27 maggio dalle ore 19 alle ore 23, sabato 28 maggio dalle ore 12 alle ore 23, Domenica 29 maggio dalle ore 11 alle ore 17

Giovedì 2 giugno dalle ore 11 alle ore 23, Venerdì 3 giugno dalle ore 19 alle ore 23, Sabato 4 giugno dalle ore 11 alle ore 23, Domenica 5 giugno dalle ore 11 alle ore 17

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

La location è completamente all’aperto ma nei luoghi al chiuso come i bagni o nelle aree comuni invitiamo all’uso della mascherina.

Nei tavoli e presso gli stand sarà possibile igienizzare le mani, personale addetto curerà la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli e dei bagni a ciclo continuo.



DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio con oltre 800 posti auto area ristoro con oltre 1.200 posti a sedere all’aperto e sotto il gazebo centrale con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

Nel villaggio appositamente realizzato per il festival verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni tutti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19.



Come raggiunge AgriPark

Da Porta San Giovanni prendere il Bus 218

Dalla Via Ardeatina prendere il Bus 074

Dal GRA uscita Laurentina o Ardeatina direzione Santuario del Divino Amore

Per info:

Pagina facebook @Roma Food Village @Agricoltura Nuova @Chef di strada

Evento facebook: #festivaldellacarneargentina #birradiclasse #festivaldellabirraartigianale

E-mail: info@terraalta.it

Whatsapp: 3393370689