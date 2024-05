Festival della Bellezza a Villa Medici

Melania Mazzucco a Villa Medici a Roma il 3 giugno inaugura l'XI edizione del Festival della Bellezza con la lectio inedita “Scandalo. Il femminile nell'arte tra rappresentazione e percezione”. La serata, in collaborazione con l'Accademia di Francia a Roma, si terrà alle 20 alla Terrazza del Bosco con la magnifica vista sulla Villa e il Giardino, contesto emblematico dell'idea del Festival di proporre riflessioni sull'arte in luoghi d'arte.

L'edizione 2024 del Festival, patrocinato dal Ministero della Cultura, si svolgerà in 25 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano, dal VI secolo a.C.(Templi di Selinunte), attraverso opere classiche, medievali, rinascimentali e settecentesche, fino a capolavori del '900, come il Cretto di Burri, Il Vittoriale, Villa Necchi Campiglio di Portaluppi e la Sala Fontana dell'Arengario a Milano.

In questa edizione è previsto anche un itinerario palladiano con appuntamenti al Teatro Olimpico e alla Basilica Palladiana e, per la prima volta, alla celebre Villa. La Rotonda a Vicenza e a Villa Barbaro affrescata da Paolo Veronese. Gli appuntamenti ruoteranno intorno al tema “Immagini e pensieri iconici” e avranno per protagonisti artisti e intellettuali come Alessandro D'Avenia, Stefania Auci, Roberto Vecchioni, Sonia Bergamasco, Massimo Recalcati, Federico Buffa, Lella Costa, Aldo Cazzullo, Morgan, Arianna Porcelli Safonov, Massimo Cacciari, Alessandro Bergonzoni, Guia Soncini, Umberto Galimberti, Stefano Massini, Chiara Gamberale, Matteo Garrone.

Per partecipare agli appuntamenti del Festival sono disponibili i biglietti sul circuito Ticketone.

Dive classiche, Madonne sacre e profane, superstar della modernità.

Tra terra e cielo.

Rilievo e cambiamento nel tempo del senso di figure iconiche.

Il femminile domina la scena dell'arte in uno specchio che riflette e muta prospettive.

Appuntamento in collaborazione con l’Accademia di Francia a Roma

Melania Mazzucco scrittrice, romanziera e saggista, nel 2003 ha vinto il Premio Strega con il romanzo Vita, segnalato tra i migliori romanzi al mondo dal New York Times Book Review e riconosciuto in Spagna come migliore romanzo straniero e in Canada come Book of the Year. Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto, da cui il regista Ferzan Ozpetek trae l’omonimo film. Nel 2008 dedica a Tintoretto La lunga attesa dell’angelo che le vale il Premio Bagutta, seguito dal pluripremiato Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, biografia del maestro e dell’amata figlia Marietta, in cui ricostruisce centocinquant’anni di storia di Venezia. Nel 2014 pubblica Il museo del mondo, raccolta di 52 capolavori dell’arte raccontati nella rubrica domenicale su Repubblica; nel 2019 il romanzo storico L’Architettrice con cui vince numerosi premi e da cui è stata tratta una mostra a Palazzo Barberini a Roma. Nel 2022 esce Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne. Le sue opere sono tradotte in 23 paesi.