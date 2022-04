Arriva alla Nuova Fiera di Roma il Festival dell'Oriente dal 23 al 25 aprile. Una manifestazione che immerge i visitatori nei colori, nelle musiche e nei profumi di terre lontane. Un weekend ricco di spettacoli, workshop, visite e tour guidati e tanto altro.

Appuntamenti da non perdere

Ala Fiera di Roma sono previsti spettacoli, esibizioni e intrattenimento in tutta l’area del Festival dell’Oriente. Cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, concerti, danze e arti marziali. Ma anche mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, medicine naturali,

si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.

Sarà possibile interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali, lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, shiatsu, bio musica, rebirthing, integrazione posturale, e molte altre ancora.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono la Cerimonia del Mochi caratteristica del capodanno giapponese con assaggio finale, il Teatro Vietnamita, con le marionette tipiche che si muovono sull’acqua, l’esibizione dei Monaci Shaolin nelle loro peripezie.

In programma anche un tour per le aree culturali, un’esperienza spirituale guidata tra la figure sacre e ancora la possibilità di scattare una foto da portare a casa con i tuoi artisti preferiti

Corsi e attività gratuite

Al Festival dell’Oriente si terranno decine di corsi, workshops e attività cui potrete partecipare liberamente, sia nelle aree palchi che nelle varie aree culturali e tematiche sparse per la fiera. Sarà possibile provare vari tipi di meditazione, buddhista, zen, thailandese, ballare a passo di Banghra, di bollywood e di danza del ventre. Mettere le mani in pasta con la pasticceria thailandese, fare un bagno di Gong con Seba, farsi guidare in un tour per le aree culturali indossando un abito tipico orientale. Ancora, disegnare un ventaglio giapponese, assaporare i tè dell’antica Cina, creare degli origami, ed osservare la cerimonia di distruzione del Mandala.

Conferenze e workshop

Anche in questa edizione del Festival dell’Oriente si terranno nuove conferenze, seminari, workshops, lezioni e dimostrazioni di molteplici arti e discipline; che si svolgeranno nelle diverse aree del complesso fieristico. Vi prenderanno parte alcuni fra i massimi esperti e studiosi di medicina tradizionale, medicina alternativa, salute e benessere, yoga, massaggi, discipline bionaturali, terapie olistiche, spiritualità, arti marziali e molto altro ancora.

Una fiera all’insegna dell’armonia e della serenità, con la presenza di numerosi stand, workshops e conferenze. E ancora l'imperdibile bazar orientale con centinaia di stand di prodotti tipici, e l'autentica gastronomia tradizionale con una novità imperdibile, lo street food orientale con Giappone Tailandia, Vietnam, Cina, Cambogia, Sri Lanka, India, Tibet e Filippine. Lasciatevi trasportare dalla magia dell’oriente: India, Cina, Giappone, Thailandia, Indonesia, Filippine, Malesia, Vietnam, Mongolia, Nepal, Birmania, Cambogia etc.