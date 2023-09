Dal 5 all’8 ottobre 2023 torna il Festival dell’Architettura di Roma – FAR. La manifestazione ideata a realizzata dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, giunta alla quinta edizione, ha come obiettivo quello di proporre azioni concrete per affrontare le sfide del futuro, attivare un dialogo sui territori, raccontare l’architettura e le opportunità di trasformazione urbana. «Una vera e propria festa itinerante» – dice Alessandro Panci Presidente dell’OAR - «un ponte di cultura architettonica e di una nuova concezione di città condivisa e di paesaggio urbano tramite eventi artistici, performances, installazioni, laboratori, incontri e dibattiti».

Il Festival dell’Architettura di Roma – afferma Alice Buzzone, consigliera OAR e direttrice FAR - «è alle porte e prosegue il suo percorso nello spazio pubblico iniziato lo scorso anno con il coinvolgimento del Municipio VIII al quale, in questa edizione, si aggiungono i Municipi XI e XII. Un Festival aperto alla cittadinanza, che ha visto il lancio di specifiche call, dalla raccolta di proposte per iniziative sui territori da parte di creativi e professionisti alla realizzazione di cortometraggi che sappiano raccontare i quartieri coinvolti, fino all’opportunità per progettisti e team multidisciplinari di presentare progetti per realizzare - con un budget di 10mila euro - installazioni nello spazio pubblico. Azioni concrete, dunque, e un coinvolgimento sempre più esteso dei territori. FAR si svolgerà dal 5 all’8 ottobre ma si protrarrà per un anno intero - attraverso il lavoro con le accademie e con i professionisti - sedimentandosi nei territori in vista dell’appuntamento del prossimo anno, all’insegna di una sempre crescente partecipazione».

In particolare per questa stagione saranno tre i Municipi coinvolti su tre temi diversi e selezionati da apposita call negli scorsi mesi. Si parte giovedì 5 Ottobre dal Municipio VIII (Largo Leonardo da Vinci, San Paolo) con il tema Comunità educante. Il 6 ottobre le Arti di Strada saranno protagoniste nel Municipio XII (Piazza Ettore Rolli, Porta Portese). Sabato 7 ottobre il Contemporary heritage sarà il tema affrontato nel Municipio XI Parco Marconi).

Il Festival si chiuderà domenica 8 ottobre alla Casa dell’Architettura, sede dell’OAR (in piazza Manfredo Fanti, 47). In programma al mattino, con la riunione delle giurie e le proiezioni (aperte al pubblico dalle 11.30-13.30) dei cortometraggi e dei progetti relativi alle Call lanciate dal Festival.

Nel pomeriggio (ore 15.30 – 19.45) il convegno con lecture e talk – che prevede la partecipazione, tra gli altri, di Janet Sanz, già vice sindaca di Barcellona, e Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, i saluti istituzionali degli assessori capitolini, la presentazione dei progetti pervenuti e dei vincitori della Call for Projects. Dopo l’aperitivo con Dj set, in serata, dalle 21.00 presentazione dei tre cortometraggi finalisti della Call Architecture Film Festival e nomina del vincitore.

Programma completo: https://festivalarchitetturaroma.it/wp-content/uploads/2023/09/FAR23-Programma.pdf