Festival del Giappone al Mercato Centrale

Questo mese al Mercato Centrale Roma si terrà una nuova edizione del Festival del Giappone, in collaborazione con l’ artigiano del ramen Akira Yoshida. L’evento avrà inizio mercoledì 21 febbraio e terminerà domenica 25 febbraio.

Durante le 5 giornate si terranno vari workshop e masterclass dedicati alla cultura gastronomica, e non solo, del Giappone. Durante i giorni infrasettimanali – mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23- si terrà un unico workshop serale mentre sabato 24 e domenica 25, durante l’arco di tutta la giornata, sarà possibile partecipare a 3 workshop.

Gli eventi si terranno allo Spazio Fare e al primo piano del Mercato Centrale. Si potrà accedere gratuitamente al Mercato mentre per partecipare alle masterclass sarà necessario l’acquisto dei biglietti che saranno in vendita su Zerofila o acquistabili in cassa il giorno dell’evento previa prenotazione.

Di seguito il programma di tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 21 febbraio alle ore 19.00 - Sushi e Sake – Spazio Fare, secondo piano

Workshop sul sushi con degustazione di sake abbinati.

L’evento avrà un costo di 35,00 €, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Giovedì 22 febbraio alle ore 19.00 - Gyoza – Spazio Fare, secondo piano

Workshop dedicato alla preparazione dei gyoza con assaggio.

L’evento avrà un costo di 25,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Venerdì 23 febbraio alle ore 19.00 - Dorayaki – Spazio Fare, secondo piano

Laboratorio per imparare a preparare i dolci dorayaki.

L’evento avrà un costo di 20,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Sabato 24 febbraio alle ore 11.00 - Storefront giapponesi – Spazio Fare, secondo piano

Corso di disegno delle facciate dei locali e prodotti tipici giapponesi.

L’evento avrà un costo di 35,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Sabato 24 febbraio alle ore 17.00 - Impariamo il giapponese – Spazio Fare, secondo piano

Breve corso di lingua più quiz interattivo con Milena Ingrosso, docente di giapponese e autrice di “Chikamichi”, manuale di giapponese per italiani.

L’evento avrà un costo di 20,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Sabato 24 febbraio alle ore 19.00 - I melonpan – Spazio Fare, secondo piano

Workshop per imparare a preparare i melonpan.

L’evento avrà un costo di 20,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Domenica 25 febbraio alle ore 11.00 - Obento – Spazio Fare, secondo piano

Impariamo a comporre i colorati e gustosi bento.

L’evento avrà un costo di 20,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Domenica 25 febbraio alle ore 17.00 - Origami – Spazio Fare, secondo piano

Workshop sull’arte degli origami.

L’evento avrà un costo di 15,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it

Domenica 25 febbraio alle ore 19.00 - Nerikiri – Spazio Fare, secondo piano

Workshop di dolci da tè tradizionali.

L’evento avrà un costo di 15,00€, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it