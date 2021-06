Festival del cinema albanese a Roma

Si terrà dal 1 al 4 luglio 2021 presso la Casa del Cinema di Roma la terza edizione del festival del cinema albanese “Albania, si Gira!”, organizzato dall’Associazione “CulturalPro” sotto la direzione artistica di Nensi Bego e Fabio Bego; l'evento mira a diffondere la conoscenza del cinema albanese, la storia di questo popolo e le relazioni italo-albanesi. Il programma include opere albanesi prodotte nel periodo comunista e post-comunista, film di autori italiani e internazionali che narrano eventi incentrati su personaggi albanesi, e recenti co-produzioni italo-albanesi; ogni serata sarà inoltre accompagnata da un dibattito con ospiti internazionali.



Il programma di quest’anno in particolare vuole stimolare la riflessione sulle diverse modalità attraverso le quali i registi hanno trattato le “transizioni” della società albanese concentrandosi in particolare sul ruolo svolto dagli italiani in questo cambiamento. La proiezione dei film e gli interventi degli ospiti ci permetteranno di capire come il cinema crea, valorizza e sovverte le politiche coloniali e totalitaristiche. L’obbiettivo è quindi affermare una revisione storica necessaria a riassestare i valori fondamentali della società in cui viviamo.



Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, sono previste modalità particolari di accesso al festival per la tutela della salute e la sicurezza degli spettatori. Sarà possibile registrarsi alle serate a partire da due ore prima dall’inizio degli eventi con il controllo e l’assegnazione dei posti a sedere attivato presso la portineria di Casa del Cinema; l’accesso sarà consentito un’ora prima delle proiezioni con posto garantito e, come sempre, sarà possibile assistere alle attività a titolo gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

E grazie al supporto tecnico dell’Archivio Centrale di Stato del Cinema d’Albania, il Centro Nazionale della Cinematografia Albanese, il Ministero della Cultura Albanese; la collaborazione de la CSC- Cineteca Nazionale, l’Istituto Luce – Cinecittà; e il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia e l’Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia, Art Film.

