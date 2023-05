Festival del cibo da strada

Ogni piatto racconta una storia, una storia fatta di uomini e donne, di tradizione e di passione, di fatica e di ambizioni, di piacere e di emozioni. Dietro ad ogni piatto c'è una storia e noi ve la raccontiamo con il Festival del Cibo di Strada.

Tre giorni, dal 26 al 28 maggio 2023 per celebrare i piatti più rappresentativi e popolari del "Cibo di Strada" italiano, in un percorso del gusto lungo quasi 150 metri animato da 17 postazioni attrezzate per cucinare e "raccontare" da dove e come nasce lo street food italiano. Sarà un tripudio di sapori, un trionfo di profumi che avvolgerà Via dei Castani, il corso principale di Centocelle, tra Piazza dei Mirti e Via dei Glicini, il popolare e straordinario quartiere di Roma; pronto più che mai ad ospitare una schiera di ristoratori, chef, pasticceri, bracisti, mastri birrai, accorsi da tutta la Penisola per partecipare all’evento clou della primavera romana.

Dalla Sicilia “L’Antica Focacceria San Francesco”, dove nasce nel 1834 il tipico cibo di strada palermitano, ci presenterà le Arancine, i Panì ca’ meusa, le Panelle, le Sarde alla Beccafico, le Crocché di patate, la Caponata di melanzane, i Cannoli e le Cassatine, il tutto accompagnato dai classici ed ottimi vini siculi. Dall’Abruzzo, più precisamente dalla provincia di Chieti, arrivano gli irresistibili Arrosticini di Pecora artigianali “tagliati a mano” di “Bracevia a Tutta Pecora”, di sola carne di pecora anche in versione gourmet con fegatelli, cipollette e peperoni, cotti rigorosamente su fornacelle a carbone e girati a mano come tradizione vuole.

Dalla Basilicata il Caciocavallo Impiccato, ormai una prelibatezza apprezzata in tutta la penisola, si porterà dietro una intera filiera: servito su un crostone di pane di grano duro, accompagnato con miele, tartufo e peperone crusco, tutti “frutti” della terra lucana.

Da Ascoli Piceno spazio al fritto misto con le famigerate olive ascolane nella versione tradizionale o in varie forme e gusti, mentre dal Vomero di Napoli Golocius parteciperà con una selezione dei suoi migliori e a dir poco pazzeschi, panini gourmet.

Reparto griglia, anzi meglio dire MAXIGRIGLIATE, parliamo di bracieri XXL e BBQ Americani, apprezzato solo di recente come prodotto da “Cibo di Strada”, abbiamo pensato a due grandi Operatori capaci di donare emozioni infinite quando li si vedono lottare con carboni ardenti e fuoco vivo, due diverse sfumature internazionali, che più di tutte rappresentano l’intero settore:

• Il BBQ American Style della Macelleria Roiati di Montecompatri, 6 tra barbecue e affumicatori per dare un tocco americano alla carne nostrana

• La Carne Argentina di Mi Rancho gli asadores marchigiani che grigliano quintali di carne su distese infinite di griglie roventi

Reparto dolci affidato a pasticceri di lusso come quelli di Paneria dei Castelli Romani che sforneranno bombe e ciambelle calde a ripetizione oltre a tutta la propria produzione da forno tipica locale. Mentre la pasticceria fresca, contornata dalla golosa cioccolateria, sarà di competenza di Madagascar Le Origini del Cioccolato, prestigiosa pasticceria di Fregene, che abbineranno ad ogni cioccolatino artigianale un liquore o un particolare rum.

Non mancherà di certo la Porchetta, simbolo del Cibo di Strada più antico e amato che Roma conosca, consacrato, come giusto che sia, dai salumifici dei Castelli Romani

Infine la Birra, come se piovesse, grazie ai nostri mastri birrai che inonderanno il nostro villaggio con oltre 50 tipologie di birre diverse solo ed esclusivamente artigianali e provenienti da birrifici italiani.

Tanto cibo, tanto gusto ed anche tanto divertimento.

Ci saranno momenti di intrattenimento con ospiti di eccezione, chef, giornalisti, testimonial, influencer e durante lo svolgimento dell’evento ci sarà uno spazio dedicato a show cooking, dimostrazioni, approfondimenti, sfide culinarie gestite dal team di Italy Food Porn.

Tra i vari ospiti che si esibiranno nel nostro Festival ricordiamo tra gli altri la Chef Cristina Todaro, lo Chef Gianni Orlandi di Avezzano, la Chef Daniela Marciante, lo Chef e maitre-Chocolatier Natalino De Santis. Inoltre per i più piccoli corsi laboratorio di cucina con gli Chef e Docenti dell’Accademia di Cucina Tu Chef di Anna Maria Palma, laboratori ricreativi, giochi e svago in tutta via dei Castani nel tratto di Strada compreso tra Piazza dei Mirti e Via dei Glicini.

L’evento è un progetto ideato dall’Associazione La Compagnia della Terra Alta, in collaborazione con Rete Imprese Castani – Millennium Protezione Civile – Roma Food Porn - Urbasolution Laboratorio di Rigenerazione Urbana – Ullallà Animazione – APS Piccoli Orti

A disposizione dei visitatori:

• Tavoli e sedie locati lungo il percorso fino ad esaurimento posti

• Servizi Igienici

• Tavoli da ping pong

• Biliardini

• Protezione civile con punto di primo soccorso

• Animazione per bambini

• Teatrino dei burattini