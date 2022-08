Il Festival del Beach Volley di Roma

Beach Time sta tornando: l’evento di fine estate che attira e riunisce sulle spiagge di Ostia amatori e professionisti da tutto il litorale è arrivato alla III edizione, arricchito di una importante novità.

La We Beach di Salvatore Pezzuto ideatrice del format del torneo in collaborazione con Royal ha aperto le porte dell’Hibiscus Village ad altre 2 scuole , HERO ed RBT, così che il Beach Volley possa davvero essere protagonista di queste due giornate in uno scambio di gioco e battute, dentro e fuori dal campo.

Il Festival curerà anche l’aspetto conviviale: oltre alla competizione sportiva le due giornate passeranno tra aperitivi, feste serali, musica. “Beach Time da questo anno ha la potenzialità di diventare un vero e proprio festival - ha dichiarato Andrea Zurini, presidente di Royal - grazie all’organizzazione di We Beach ed alla collaborazione di HERO e RBT, contiamo di avere almeno 300 atleti ad animare i campi da gioco ed a dare spettacolo”

Grazie alla partecipazione di HERO in particolare, da questo anno oltre ai 6 campi dell’Hibiscus su cui è nato Beach Time sarà a disposizione anche la location del Kursaal. Ben 12 campi da gioco in totale su due stabilimenti attigui, dotati di illuminazione notturna, un numero davvero impressionante per una competizione sportiva di questa portata, che permetterà al torneo di scorrere in maniera fluida anche dopo il tramonto del sole, dato l’elevatissimo numero di partecipanti attesi.

“Sono già 2 anni che We Beach organizza questo evento e noi di HERO siamo stati felicissimi dell’invito e di poter contribuire anche con i nostri campi ed atleti.” Dice Sandro Cordovana. “ Il beach volley è un gioco davvero spettacolare, non solo da giocare, ma anche da guardare, ed eventi come questo arricchiscono l’offerta del territorio in maniera importante, sia per chi gioca sia per chi voglia passare una bella giornata da spettatore. E’ importante che vengano promossi da tutti noi del settore, non partecipare sarebbe stato un grosso torto prima di tutto proprio allo sport del beach volley ”. Dietro, e dentro l’evento, visto che ne è anche partecipante, è Alberto Lettieri di We Beach, organizzatore di questo festival unico nel suo genere.

Beach Time offre quindi 3 tornei: maschile, femminile e per coloro che cercano più il divertimento che la competizione il 4x4 misto.



Per info: herobeachvolley@gmail.com; 340 2838990