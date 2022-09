"Artist Smile", il festival degli artisti del sorriso, torna a Roma, a piazzale del Verano, il prossimo 21 settembre.

Dalle 17 alle 20, l'arte di strada tornerà protagonista come strumento di aggregazione culturale e sociale. Numerosi artisti di ogni genere dall’arte circense, teatro, cabaret, musica, burattinai, performance ventriloqui si esibiranno per regalare un sorriso ad ogni bambino e adulto.

Tra gli artisti presenti ci saranno: Alivernini, Mago Lupis, Andrea veramente, Gigi Speciale, Mago Pistacchio e tanti altri artisti. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno il ricavato andrà in aiuto dei più deboli. Quest’anno, in particolare, grazie a Save the Children, il Festival degli artisti del sorriso collaborerà con due centri diurni nella periferia di Roma.

Il Festival deglii artisti del sorriso unisce arte, cuore e sorriso. Appuntamento il 21 settembre in piazzale del Verano, dalle 17 alle 20.