Festival "De Rebus Amoris"

Nell’ambito della mostra collettiva in corso a Cappella Orsini dal 5 maggio al 2 giugno, “De Rebus Amoris”, ideata e prodotta da Roberto Lucifero, è nato un Festival Culturale che incarna le sfumature dell’Amore attraverso Arti come il Teatro, la Musica e la Poesia, implementando la collezione di reperti archeologici ed opere figurative già presente sul tema.

L’Amore si pone spesso come un gioco, un enigma, un mistero che ciascun individuo è chiamato ad interpretare e vivere con i sentimenti, i sensi e l’intelletto: Eros non è dunque soltanto una forza primordiale, ma è un’esperienza che travolge e contemporaneamente insegna, plasmando situazioni in cui sperimentarsi e crescere umanamente.

In un contesto storico così macchiato da sangue e guerre come quello attuale, parlare e riflettere sull’Amore ed i suoi mille significati è tanto urgente quanto rivoluzionario, poiché solo affidandoci agli altri, permettendo ai nostri corpi ed alle nostre anime di sfiorarsi e unirsi, possiamo coltivare la nostra interiorità e migliorare il mondo che ci circonda.

Il “De Rebus Amoris Festival”, che inizierà Domenica 5 Maggio per concludersi Domenica 2 Giugno 2024, ruota attorno ad attori, registi, musicisti, e personalità creative internazionali, che sono stati selezionati ed invitati a raccontare la propria visione di Amore, permettendoci di costruire un programma denso, inedito e pieno di sorprese. La rassegna culturale sarà dunque costituita da concerti, spettacoli teatrali, performances, presentazioni di libri e conferenze di grande spessore artistico.



Inizieremo Domenica 5 Maggio alle ore 18.00 con il concerto narrativo multimediale “Vieni: chiunque tu sia vieni”: un viaggio in parole, musica e digital alla scoperta dell’arte di Jalal ad-Din Rumi. La scena si apre con una introduzione storica e prosegue attraverso le letture di poesie e racconti accompagnati dal suono del saz e alternati a brani provenienti da diverse influenze musicali. Ci sarà Andrea Pintimalli come narratore, la cantante Selene di Domenicantonio ed il musicista Paolo di Marzo al saz.



Proseguiremo, in collaborazione con Klang, Venerdì 10 Maggio ore 19.30 con le Live Performances di Thea Soti e Vanessa Bedoret, dedicate ai territori sonori più sperimentali e di confine del genere elettro-pop, capaci di scatenare la sensualità negli ascoltatori.



Sempre continuando col filone musicale, Domenica 12 Maggio alle ore 18.00 ospiteremo “Navigazioni intorno al Monte Analogo”, il nuovo album di Michele Lobaccaro ispirato al libro di Renè Daumal, con Francesco Cielo e Gian Luca Bianco, che indirizza uno sguardo critico verso la società digitale e digitalizzata per invitare a coglierne, oltre agli aspetti positivi, anche quelli pericolosamente totalizzanti e riduzionisti dell’elemento umano e spirituale.



La settimana seguente farà la sua comparsa la Compagnia Silipo-Lauletta con “Show Girls”, uno spettacolo giullaresco e interattivo fissato per Martedì 14 Maggio alle ore 18: si tratta di una ricerca storica frizzante con volteggi e sberleffi che ambisce a parlare di conquiste e dimenticanze, attraverso una stravagante carrellata di professioniste e scienziate lodate e ignorate, impersonate da Alessandra Silipo e Susanna Lauletta, affiancate dalla musica dal vivo di Raffaele La Pegna.



Venerdì 17 Maggio alle ore 18.30 dominerà la scena lo spettacolo letterario “Fortuna Amoris: l’Amore ai tempi del Decameron”, che selezionerà i brani più erotici e romantici di Boccaccio, da “Lisabetta da Messina” a “Caterina e l’usignolo”, offrendo risate, commozioni e riflessioni sull’epoca trecentesca in relazione alla contemporaneità. La serata, curata dal Salotto Dantesco, coinvolgerà le personalità artistiche che fanno parte della storia di Cappella Orsini: Marta Bifano, Michela Caruso, Daniela Cavallini, Joyce Conte, Roberto Lucifero e Andrea Velardi.



L’attrice Elena Baroglio ed il musicista Matteo Saule (con didjeridoo e altri oggetti sonori) porteranno il loro spettacolo “La conferenza degli uccelli” Domenica 19 Maggio ore 18.00, un intenso monologo tratto dal capolavoro di Farid ad-Din ‘Attar, nel quale si racconta di un gruppo di uccelli che partono per un viaggio iniziatico alla ricerca del proprio re, il Simorgh, guidati da un’Upupa.



Martedì 21 Maggio alle ore 20.00. Elena Somarè presenterà il suo album “Sacro e Profano”, il primo progetto ad affrontare un repertorio sofisticato nel quale l’artista “suona” il soffio umano, vibrando le note più impercettibili. Si parlerà, attraverso il Fischio, del dualismo della natura umana, del bisogno di sacralità ma anche di concretezza e di evasione.



Gianfranco Nobilio avrà ben tre serate per mettere in scena il suo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ideale”: Giovedì 23 Maggio alle ore 20.30, Sabato 25 e Domenica 26 maggio alle ore 18.00. Attraverso 13 quadri si scopriranno gli scritti e le idee degli autori vissuti nel primo Novecento, un periodo ricco di menti illuminate. Saranno presenti: Gianfranco Nobilio, Massimiliano Boutet, Nuccia Flandina, Francesca Marziale, Gabriella Orsolini, Giulia Rosito, Emanuele Sarandrea e Solange Volpicella.



Venerdì 24 Maggio alle ore 18.00, Cappella Orsini ospiterà l’appuntamento mensile del Salotto Dantesco di Joyce Conte, dal titolo “Salotto Dantesco: Padri e Figli”. Poeta e pubblico saranno chiamati a riflettere sul significato della paternità attraverso personaggi più o meno esemplari, dal Conte Ugolino al Geppetto di Collodi.



La settimana dal 27 Maggio al 2 Giugno sarà invece incentrata su una Rassegna Teatrale (con tema portante “l’Amore”) con artisti di grande pregio proposti da Marco Medelin, tra cui: Roberto D’Alessandro, Antonio Mocciola, Mario Marcello, Marta Bifano, Giorgia Filanti, Maria Pia Tanturli, Loretta Giannini, Federica Bassetti e Leonardo Silla. Nella serata conclusiva è prevista una “Maratona di Monologhi”.



INFO & PRENOTAZIONI

La Fondazione Opera Lucifero ETS resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o prenotazione in merito agli eventi in programma.



fondazioneoperalucifero@gmail.com

https://www.fondazioneoperalucifero.org/attivita-2/eventi-3/

cell. 3395374315