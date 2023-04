Sabato 13 e Domenica 14 maggio 2023, una data da segnare per la “Seconda Edizione” della Sagra più amata dai cittadini della Capitale: il Festival della Cucina Romana!!!

Un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai e amanti della tradizionale cucina capitolina, quella vera fatta di piatti poveri ma ricchi di sapore e genuinità, arricchiti dalla qualità dei prodotti della campagna romana, per valorizzare il km0 e la filiera corta.

Sarà un weekend dal sapore unico ed inconfondibile dove 4 trattorie proporranno piatti espressi seguendo le tradizionali ricette per offrire un ricco e appetitoso menù in cui ogni piatto saprà di storia, di tradizione e di gusto.

Un elogio ai piatti simbolo della cucina popolare romana apprezzati in tutto il mondo:

• Carbonara

• Amatriciana

• Cacio e Pepe

• Gricia

• Porchetta d’Ariccia

• Coda alla Vaccinara

• Trippa

• Coratella

• Abbacchio

• Carciofi fritti e alla romana

Inoltre, direttamente dai Castelli Romani, ancora calda e croccante, la Porchetta d’Ariccia ed i salumi tipici della zona: coppa, coppiette, salami e pizza bianca a volontà, il tutto accompagnato dal vinello di Frascati.

Ad arricchire l’offerta gastronomica i classici fritti di pesce, calamari/gamberi, moscardini e filetti di Baccala. Infine, per concludere in dolcezza ed allegria, i dolci freschi della Pasticceria Artigianale Madagascar le Origini del Cioccolato di Fregene:

Tiramisù e Crostate varie, Bombe, Ciambelle, Donuts, Waffles farciti, Chese cake, Panna Cotta, Cannoli Siciliani, Rotolo alla nutella, Crepes e molto altro.

Il tutto all’interno del nostro accogliente Agri-Park: un angolo di verde immerso nella campagna romana nella Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova in Via Castel di Leva 371, a pochi passi dal Divino Amore; un parco curato ed attrezzato per eventi e attività all’aria aperta dove è possibile trovare parcheggio, servizi igienici, animazione per bambini, tavoli e sedute per oltre 1.000 posti, biliardini, animali della fattoria, area cani con agility dog ed il My Fly Zone il parco bike più grande e attrezzato della Capitale. Una location affascinante ed ideale per tutta la famiglia dove si può trascorrere in serenità giornate indimenticabili all’insegna del buon cibo e della convivialità.

Whatsapp: 3393370689 (SOLO MESSAGGI)