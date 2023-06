Country Festival a Roma

Torna a Roma il più grande raduno internazionale Country per lo “Sweat and Dust Country Festival” avvolti nella magica atmosfera country-western del Villaggio Equestre La Macchiarella a Ostia Antica. Dal 9 all’11 giugno un fine settimana tra Cow-Boy, Western music, Line-Dance, Street Food e Hippie Market.

Un pezzo di States si trasferisce ad Ostia antica per un’esperienze dal fascino a stelle e strisce, in linea con i ritmi della natura e la vita all’aperto. Il festival si rivolge a un pubblico che spazia dagli amanti del genere a chiunque voglia avvicinarsi alle atmosfere selvagge Country Western, offrendo ai partecipanti una festa dai colori inconsueti e dal sapore di altri tempi.

Aprirà i battenti alle ore 16 del 9 giugno e si protrarrà fino a tutta domenica 11 giugno alle 23.59. Oltre 1.200 ballerini della Country line dance provenienti da più di 10 nazioni, un’occasione unica per diffondere la cultura della musica e della danza

Nel corso dell’evento sportivo ASI, si alternano workshop e competizioni. Gli atleti/ballerini, potranno cimentarsi nelle discipline più diffuse della Line Dance, dal Traditional al Catalan Style oltre all’immancabile Two Step. Ad impreziosire la manifestazione la presenza di coreografi di fama internazionale, Adriano Castagnoli (ITA), David Villellas (SPA), Algali (FRA) e Pol Rayan (SPA).

Ritorneranno gli United Countries che rappresentano uno dei fenomeni più spettacolari della storia della Line Dance. Si tratta di un gruppo di ballerini coordinati dai loro capigruppo, che eseguiranno una coreografia inedita in anteprima mondiale. Quest’anno ci sarà una nuova competizione con i “Valceno Country & Friends” capitanati da Stefano Civa ideatore dell’esibizione, numerosissimi ballerini si cimenteranno nell’esecuzione di una coreografia mai presentata indossando i colori delle rispettive scuole, in una danza di aggregazione ed amicizia.

Hippie market

Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Il collettivo di artigiani propone sempre una vetrina di pezzi unici, che prendono corpo dall’ utilizzo di varie tecniche creative artigianali, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, articoli western, cappelli, cinture, borse fino ai classici stivali "country". Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti.

Street food

L'eccellenza del cibo di strada, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane.

Un'esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. 10 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno oltre 100 proposte culinarie pronte a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

I bambini troveranno attrazioni a loro dedicate, laboratori creativi, trucca bimbi.