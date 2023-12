Al via a Roma la IV edizione del festival di cortometraggi italiani ad ingresso gratuito

Grandi ospiti protagonisti del cinema italiano, spettacoli, un concorso dedicato ai nuovi talenti e un imperdibile concerto a tema natalizio: da martedì 12 e sino a domenica 17 dicembre si svolgerà, all’interno della splendida cornice del Caffè Letterario in via Ostiense 95 a Roma, la IV edizione del festival di cortometraggi italiani.

MOLO FILM FEST: il concorso

MOLO FILM FEST, con un montepremi in denaro per un valore di 3.000 euro, sezione competitiva del Molo Film, aprirà il concorso a 10 corti di produzione recente diretti da giovani registi di nazionalità italiana o che hanno prodotto il loro film in Italia.

L’ingresso agli appuntamenti in programma è gratuito sino ad esaurimento posti nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle ore 18.00, sabato e domenica dalle ore 17.00. Per informazioni supplementari sul ciclo di eventi e per la prenotazione degli spettacoli in programma bisogna contattare il numero 06.57.30.28.42 o scrivere un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@caffe-letterario.it. Qui per maggiori informazioni.

Spettacoli e grandi ospiti

La sezione fuori concorso della rassegna ‘23, sarà un omaggio a Anna Magnani. In occasione del cinquantenario dalla scomparsa della grande interprete romana: Serafino Murri e Giancarlo Zappoli, si daranno il cambio per raccontare, ognuno con un percorso di esplorazione diverso il lavoro e la vita provata della grande attrice ricorrendo a brani antologici, archivi fotografici, repertori musicali e sonori, che proveranno a restituire il fascino, la complessità e la ricchezza della carriera di una delle più grandi interpreti del cinema italiano.

Saranno presenti al MOLO anche l’attore e doppiatore Massimo Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano, del teatro e della televisione, che condividerà con il pubblico, in una carrellata inedita, le più memorabili storie dei set romani ed il regista Fulvio Risuleo, che racconterà attraverso i suoi lavori il suo percorso di filmmaker e autore: dagli inizi al Centro Sperimentale di Cinematografia fino agli schermi dei più grandi festival europei.

Chiuderà la rassegna la finale di domenica 12 dicembre con la premiazione dei tre corti vincitori dei premi della giuria e del pubblico. Durante l’evento conclusivo, verrà proposto un concerto di Natale con un repertorio musicale di grande impatto emotivo incentrato sui classici famosi spirituals e gospels con sonorità avvolgenti e potenti.

Il progetto

Il progetto, a cura della Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio e con la direzione artistica del Dott. Silvio Grasselli è promosso dalla Regione Lazio nel quadro delle iniziative finanziate dall’Avviso Pubblico Cinepromozione 2023. Il MOLO FILM FEST ’23 è realizzato anche grazie ai contributi del tour operator www.vacanzeperanziani.it, specializzato nell’organizzazione di pacchetti vacanza per la terza e quarta età. Infine, la rassegna è patrocinata dall’VIII° Municipio di Roma Capitale che per il terzo anno consecutivo ospita la rassegna nel suo territorio.

Per saperne di più clicca qui.