Festival contaminazioni 2024

6-12 MAGGIO 2024

PELANDA - MATTATOIO



INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI



Torna per la XVI edizione il festival interamente autogestito dagli allievi in corso dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico dei corsi di Recitazione, Regia e del Master in Drammaturgia: un libero contenitore in cui gli stessi mettono alla prova le proprie capacità e i propri talenti di fronte a un pubblico. Quest'anno abbiamo l'opportunità di proporre ben tredici spettacoli nella suggestiva cornice degli spazi della Pelanda presso l'ex Mattatoio di Roma, nel quartiere Testaccio. Tra drammaturgie inedite e contemporanee, lo sguardo è rivolto inevitabilmente al presente, alle tematiche più urgenti e necessarie da affrontare per la nostra generazione. Oltre agli spettacoli ci saranno anche occasioni di scambio tra noi alliev* e delle giovani professioniste, ex allieve dell'Accademia: per l'evento conclusivo, Domenica 12 alle 17.30, saranno nostre ospiti Sara Mafodda, che potrà raccontarci della sua esperienza rispetto al suo recente debutto nel film "Gloria!" di Margherita Vicario; e Pilar Fogliati che condividerà il suo percorso, dal suo Festival Contaminazioni fino ad oggi. Lo spirito che dà il nome al festival è proprio questo: reciproca contaminazione di idee, arti e saperi tra differenti competenze artistiche. L'occasione infatti permette inoltre di entrare in contatto con gli studenti degli altri istituti appartenenti al circuito AFAM e per quest'anno in particolare è prevista una collaborazione con la NABA, al fine di documentare con video e foto l'evento.