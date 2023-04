Festival Concertando 2023: incontri di musica da camera a Roma

Al via l’VIII Edizione del Festival Concertando, parte della Stagione dei Concerti del Pontificio Istituto di Musica Sacra: quattro serate di concerti dal 27 al 30 aprile nel cuore di Roma, artisti di fama internazionale, giovani musicisti provenienti da tutta Europa, un programma cameristico articolato in appuntamenti tematici e vario per stili e formazioni strumentali e vocali. Tante le attività nel segno della condivisione artistica, umana e didattica. I dettagli sul sito https://www.concertando.it/it/



Programma

- 27 aprile, ore 20, “STAGIONI”: serata di apertura con opere di L. van Beethoven, C. Monteverdi, C. Gesualdo, S. Sciarrino, S. Rachmaninov e A. Piazzolla;

- 28 aprile, ore 20, “IL NOVECENTO”: secondo appuntamento con opere di M. Ravel, F. Poulenc, C. Scannavini e G. Crumb;



- 30 aprile, ore 19: “FINE SECOLO”: serata di chiusura con opere di J. Brahms, R. Wagner e A. Dvo?ák