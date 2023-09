A Roma il primo Festival dedicato ai film che parlano di ambiente

Roma apre le porte al primo Festival di cinema ambientale: un esclusivo evento che ospiterà film inediti provenienti da diversi Paesi che raccontano temi ambientali, ognuno con la propria sensibilità. Una manifestazione a ingresso libero, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, che prenderà il via il 28 settembre per concludersi il 1° ottobre e che avrà come location d’eccezione l’Orto Botanico di Roma.

Il Cinema In Verde: il programma

Sul grande schermo le storie che vogliono cambiare la visione del mondo: dal titolo "Cinema In Verde", l'evento prevede un ricco programma e un concorso con sei film in gara nelle tre serate, che verranno presentati da registi e giornalisti di spettacolo. Il vincitore sarà premiato domenica 1° ottobre da una giuria di settore. Nei pomeriggi del festival, ci sarà invece una retrospettiva di film già usciti nelle sale negli ultimi anni, che hanno contribuito a creare una cultura sensibile all’ambiente, e alcuni talk sui temi della sostenibilità nel cinema e sugli elementi di narrazione dei temi ambientali.

Ogni mattina è in programma un workshop sulla ideazione e realizzazione di documentari a tema scientifico e ambientale, rivolto soprattutto ai più giovani, per imparare a creare un corto divulgativo. Il premio Gingko d’oro verrà deciso dalla giuria e assegnato dall’attrice Claudia Gerini nel corso della mattina del 1° ottobre, alla presenza del pubblico, che è invitato a partecipare al brindisi finale. Qui puoi prenotare il tuo posto.

Attenzione ai temi dell’ambiente e della sostenibilità: il progetto

Il cinema esprime da tempo un’attenzione crescente ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, anche sociale ed economica. Il Festival, evento a ridotto impatto ambientale e carbon neutral, intende documentare tutto questo attraverso una scelta di film internazionali di qualità e momenti di approfondimento e riflessione, animati da esperti di cinema e di ambiente, che si confronteranno sul mondo in cui viviamo e che vorremmo, a partire da due diversi punti di vista: l’arte e la scienza.

Cinema In Verde è un progetto ideato e realizzato dall'agenzia di comunicazione green Silverback, dall’Orto Botanico-Dipartimento di Biologia Ambientale e dal Polo Museale della Sapienza, con il supporto dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma. Ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma. E si realizza grazie alla partnership con Film Affair, per la realizzazione dei workshop “il documentario come arte del reale” e con Zen 2030, per la riduzione dell’impatto ambientale e la compensazione. L’evento sarà anche plastic free, quindi la raccomandazione è quella di portare le borracce.

Informazioni utili

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per maggiori dettagli si rimanda al programma.

Per rimanere sempre aggiornati seguite le pagine Facebook e Instagram.

PRENOTA IL TUO INGRESSO