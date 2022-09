Festival della carne argentina a Roma

Prezzo non disponibile

Il 16 ottobre a Snodo Mandrione, dalle 12 alle 23, va in scena il Festival della Carne argentina.

Sarti del gusto presenta, infatti, una domenica tutta dedicata al cibo e al folklore argentino. L'ingresso all'evento è gratuito.

Chef argentini porteranno le loro specialità a Roma per una giornata di festa dedicata alla terra albiceleste, patria della pampa, del tango e della carne alla brace più buona del mondo. A cura del club dell'asado e di Empanadas Roma (@EmpanadasRoma)

Oltre il cibo, in programma anche spettacoli e danza argentini. Sarà presente anche uno stand di vendita di prodotti di artigianato argentino e del centro sud America e un'area kids con attività per bambini come, letture, musica e laboratorio a tema

Ad accogliere grandi e bambini a Snodo Mandrione ci saranno:

Area giochi

Area Verde

Biliardini

Ampio parcheggio

Pet Friendly

Kids Area

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli

Per maggior informazioni: 0692948551