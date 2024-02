Cacio&Pepe Festival: a marzo due weekend all'insegna del gusto dedicati all'irresistibile cucina romana

Buongustai e amanti della buona cucina? Torna nel cuore di Roma l'attesissimo evento dedicato a tutti i food lovers della tradizione per immergersi in due imperdibili weekend all'insegna del gusto in un viaggio tra gli incredibili sapori della cucina romana.

Cacio&Pepe Festival a Eataly Roma Ostiense

Giunto ormai alla sua quinta edizione, a Eataly Roma Ostiense (piazzale XII Ottobre 1492 - Metro B Fermata Piramide) è di nuovo tempo del Cacio&Pepe Festival! L'appuntamento è da segnare in agenda nei primi due fine settimana di marzo, dall'1 al 3 e dall'8 al 10 con i seguenti orari:

1° weekend: 1, 2 e 3 marzo - venerdì (19.00-23.00), sabato (12.00-16.00 e 19.00-23.00), domenica (12.00-16.00 e 19.00-22.00);

2° weekend: 8, 9 e 10 marzo - venerdì (19.00-23.00), sabato (12.00-16.00 e 19.00-23.00), domenica (12.00-16.00 e 19.00-22.00).

Un menù da leccarsi i baffi

A partire dalle migliori materie prime di qualità, gli chef di Eataly e alcuni ospiti d’eccezione - il Pastificio Secondi e Felice a Testaccio - proporranno uno dei piatti più iconici della tradizione capitolina, in tante vesti diverse: dal classico tonnarello alla versione "moderna", con crema di cacio romano, mix di pepi sichuan, affumicato e rosa e mentuccia. E poi si proseguirà con le mezzemaniche, il supplì, la pasta fresca, ravioli e gnocchi, i fritti e molto altro.

E ancora i taralli, le chips di patate croccanti, la mattonella di lasagna fritta alla cacio e pepe. E poi l'hot dog con maionese romana che ha tra gli ingredienti principali pecorino e pepe nero. Non può mancare anche la pizza, ovviamente cacio e pepe! Infine, i dolci: tiramisù, cannolo alla ricotta e una speciale cheesecake con biscotto al pepe di Giamaica, ricotta di pecora e pere candite.

In accompagnamento una ricca lista di vini della grande enoteca di Eataly Ostiense, le birre artigianali Eataly e una selezione di bibite analcoliche.

Come partecipare: informazioni utili

L'ingresso all'evento è gratuito. Tutte le squisite proposte culinarie potranno essere acquistate tramite gettoni. Per mangiare e bere i piatti e le bevande del Cacio&Pepe Festival è necessario acquistare i gettoni alle casse dedicate al seguente costo:

1 gettone - 2 euro;

Promo gettoni: L'assaggiatore… ci prova | 14 gettoni - 26 euro (anziché 28); Il romano Doc… le prova tutte | 30 gettoni - 55 euro (anziché 60).



Le casse chiudono 30 minuti prima della fine dell’evento. Eataly chiude alle ore 24.

Per maggiori informazioni: Cacio&Pepe Festival.