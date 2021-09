FrankenBierFest 2021 - Festival delle birre franconi

Dopo una lunga attesa, torna l’appuntamento con il tradizionale evento del Franken Bier Fest 2021: 3 giorni, durante i quali verrà ricreato un angolo di Franconia, splendida regione della Germania, in una location esclusiva di Roma, la Limonaia di Villa Torlonia.

Sarà l’occasione per riavvicinarsi o incontrare per la prima volta la forte tradizione birraria che contraddistingue l’area con la più alta densità di birrifici al mondo: si potranno degustare le creazioni storiche ma anche le nuove evoluzioni dei mastri birrai franconi, dalle keller, alle bock, passando per le rauch e le pils. Saranno presenti esperti degustatori di fama internazionale e sarà allestita una mostra fotografica sull’argomento.

I birrifici e le birre sono selezionati da Manuele Colonna, personaggio di riferimento del mondo brassicolo e grande conoscitore della scena francone in tutte le sue sfaccettature, sia per ciò che riguarda i produttori che le produzioni. Proprietario del celebre pub romano Ma Che Siete Venuti a Fa e autore del libro “Birra in Franconia”, si è già distinto per la direzione tecnica di importanti eventi birrari come ‘Un Mare di Birra–La Prima Crociera della Birra Artigianale’ nel 2011, 2012 e 2016 e, dal 2013, di ‘EurHop Roma Beer Festival–Il Salone Internazionale della Birra Artigianale’, tutti organizzati dalla società Publigiovane Eventi, nota nel panorama anche grazie alla pubblicazione di Fermento Birra Magazine, rivista nazionale bimestrale più importante del settore.

Due banconi ospiteranno tutte le botti e i birrai, che presenteranno direttamente al pubblico le loro creazioni. Il montaggio degli impianti sarà a cura di Tecnofrigo Service.

Particolare attenzione sarà data anche al food, curato da La Limonaia, che presenterà un’offerta in stile tradizionale francone.

La mostra fotografica sarà un viaggio dentro al mondo brassicolo francone attraverso le immagini di appassionati e fotografi, affascinati dall’unicità di questa regione straordinaria dalla forte vocazione birraria.

La comunicazione interna e gli strumenti che verranno messi a disposizione (una Guida contenente la mappa della Limonaia con i percorsi interni e le descrizioni di tutte le birre e i birrifici presenti) permetteranno di affrontare un viaggio ‘consapevole’ attraverso il mondo birrario francone.

Ad ogni partecipante verrà fornito, oltre alla guida, un bicchiere celebrativo o un boccale tradizionale.

Le migliori produzioni dei piccoli birrifici familiari e rurali della Franconia, regione della Germania dove la birra è insita nella cultura della popolazione locale da secoli, e la birrificazione si tramanda da generazioni.

Presenteremo le migliori birre della regione, tra rustiche Kellerbier, Rauchbier, Dunkel e così via, tutte legate da un unico filo conduttore: rappresentare una cultura secolare, con birre di difficile reperibilità fuori dai loro paesi di origine, proposte a Roma con la massima cura per dei prodotti così delicati, prodotti in minima quantità ad uso e consumo dei villaggi rurali locali.

Ingresso manifestazione: libero ma subordinato alla disponibilità di Green Pass.

L’accesso dei visitatori è subordinato alla presentazione del GREEN PASS. I controlli saranno eseguiti dal servizio d’ordine all’ingresso.

L’organizzazione si riserva il diritto di limitare gli ingressi al verificarsi di determinate condizioni relative ad affluenza e assembramenti, nonchè disponibilità di prodotti. Non sarà possibile accedere all’area del festival con temperatura corporea superiore a 37,5°. L’uso della mascherina sarà obbligatorio negli spazi interni e, se con distanziamento di meno di un metro, negli spazi esterni. È comunque consigliato mantenere il distanziamento di almeno un metro all’esterno. Si richiede, inoltre, la cortesia, per quanto possibile, di distribuirsi uniformemente negli spazi disponibili per non creare assembramenti. Non sarà possibile introdurre nell’area del festival bevande e cibo dall’esterno. Sarà garantita la presenza di disinfettante in più punti all’interno della manifestazione.

Modalità di partecipazione:

Cambio gettoni (1 euro = 1 gettone).

Primo cambio: 5 euro (comprensivi di Bicchiere celebrativo + Guida ai Birrifici e alle Birre presenti + 1 gettone) oppure 10 euro (comprensivi di Boccale tradizionale celebrativo + Guida ai Birrifici e alle Birre presenti + 1 gettone)

Costi birra:

Bicchiere intero (0,5 l): 5 gettoni

Schnitt (0,25 l): 3 gettoni

Assaggio: 1 gettone

