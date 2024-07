Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes a MagicLand

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/07/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

Domenica 7 luglio a Magicland arriva la seconda edizione del Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes. Numerosi gruppi di artisti arriveranno al parco divertimenti di Valmontone da diverse parti d'Italia.

Dopo il successo riscontrato nel corso della prima edizione dell'evento, Magicland ha deciso di riproporlo nell'estate 2024 con lo scopo di celebrare la forza espressiva della musica e del folklore italiano. Ci si potrà far trasportare dalle melodie e dai colori vivaci delle bande, degli sbandieratori e delle majorettes.

Obiettivo del Festival è far comprendere ai visitatori del Parco la forza comunicativa e d'espressione della musica come linguaggio universale in grado di unire persone di qualsiasi provenienza. I performers sfileranno e si esibiranno lungo tutte le aree del Parco durante l'intera giornata, regalando agli ospiti un'esperienza immersiva tra musica, colori e tradizione.

Le bande partecipanti