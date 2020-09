Festival Internazionale degli Artisti di Strada nel Borgo Fantasma di Celleno

Si rinnova anche quest'anno sabato 12 e domenica 13 settembre l'atteso appuntamento con il "Teverina Buskers", il Festival internazionale degli artisti di strada giunto alla quinta edizione e il più importante del centro Italia considerato tra i più importanti a livello nazionale.

La location si trova come di consueto a Celleno – il bellissimo borgo a metà strada tra Viterbo e Civita di Bagnoregio, appena ad un'ora da Roma.

Al Festival, che si svolge rispettando le normative nazionale e regionale per prevenire la diffusione del Covid-19, si esibiranno in un gran galà quindici artisti tra giocolieri, clown, trapezisti, acrobati, street band provenienti da ogni parte del mondo che offriranno al pubblico una finestra sul circo contemporaneo e l'arte di strada.

L'ingresso agli spettacoli è sabato 12 settembre alle ore 21 e domenica 13 settembre alle ore 17,30, entrambi in piazza della Repubblica a Celleno. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione con una capienza massima di 200 persone.

"Purtroppo la ben nota situazione sanitaria – dichiara Simone Romanò, ideatore e direttore artistico del Teverina Buskers – ha fortemente condizionato l'organizzazione dell'evento che sarà proposto in una versione ridotta. Ma sia noi sia gli amici artisti che si esibiranno non volevamo per nessun motivo rinunciare a portare in piazza la nostra espressione artistica per continuare a emozionare e stupire".

Il Teverina Buskers è come di consueto organizzato da "Il Circo Verde" e il patrocinio del Comune di Celleno, località divenuta ormai punto di riferimento e incontro degli artisti di strada in transito tra spettacolo e l'altro che nel corso dell'anno qui trovano ospitalità, opportunità di formazione confronto e di amicizia.