Festival dell'arrosticino e della cucina abruzzese

Irresistibile, succulento, saporito, sfizioso e gustosissimo è l’arrosticino di pecora abruzzese; un marchio di fabbrica, un’icona della tradizionale cucina abruzzese, un simbolo del vero cibo di strada regionale e per finire, un patrimonio della cultura gastronomica italiana. Una descrizione sincera che fa onore a chi lo produce e poi lo prepara, sulla fornacella a carbone, come la tradizione vuole, con un pizzico di sale, per rendere il suo sapore unico, inconfondibile ed insuperabile!

Parliamo di Bracevia a Tutta Pecora, partner Slow Food della provincia di Chieti, dove prima si dedica all’allevamento degli ovini sugli altipiani abruzzesi, poi si selezionano le carni e si lavorano a mano per ottenere i tagli migliori, quelli irregolari e di spessore diverso, ed infine si pratica la tradizionale cottura su fornacelle di 2 metri di lunghezza, rigorosamente a carbone dove gli arrosticini vengono ancora girati manualmente da abili grigliatori.

Celebreremo il saporito spiedino insieme ai piatti e prodotti tipici regionali abruzzesi grazie ad aziende, cantine e produttori abruzzesi selezionati, che per l’occasione prepareranno un menù sfizioso e gustoso.

Da Avezzano il pregiato tartufo dell’Azienda Agricola Orlandi Tartufi, che curerà inseme alla brigata di cucina dell’omonimo ristorante un menù interamente a base di tartufo locale, cavato nella tartufaia di famiglia con l’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo. Vini, Salumi e Formaggi tipici saranno parte dell’offerta gastronomica della Cantina Ferrante di Lanciano mentre la Bottega Birraia Abruzzese sarà presente con una selezione di birre artigianali regionali ed un ricco menù a base di carni di agnello, paste fatte in casa e le rinomate pallotte cacio ed ova.

Emozioni a non finire in un festival che dietro ad ogni piatto nasconde la storia, la tradizione, la cultura e la passione degli uomini e pastori abruzzesi. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare un intero fine settimana, Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2023, ai prodotti simbolo della cucina abruzzese.

Sarà, quindi, un weekend “made” in Abruzzo quello che vi attende all’AgriPark di Via Castel di Leva 371, un angolo di verde immerso nella campagna romana a due passi dal Divino Amore, incastonato tra l’antica Via Ardeatina e Via Laurentina. Un parco attrezzato con tavoli e sedie, servizi igienici, parcheggio che vi calerà in un contesto rurale e agricolo, a contatto con i frutteti e gli animali della fattoria.

DOVE: Agri-Park presso la Tenuta Agricola Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Sabato 20 dalle ore 11 alle 23 e Domenica 21 maggio 2023 dalle ore 11 alle ore 18.

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook FESTIVAL DELL’ARROSTICINO E DELLA CUCINA ABRUZZESE, che non vale come prenotazione ma solo ai fini di una corretta organizzazione.

DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio e oltre 1.400 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

I tavoli sono liberi e vanno occupati all’arrivo.