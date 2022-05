Orario non disponibile

FAR, il Festival dell'Architettura, ideato e realizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma, torna con la sua quarta edizione a Roma, dall'11 al 19 giugno.

Il Festival pone l’attenzione sui temi che regolano le trasformazioni urbane, sociali e culturali delle grandi metropoli contemporanee, con un focus specifico sulla capitale.

I luoghi del Festival dell'architettura

I luoghi della città di Roma ripensati alla scala del Quartiere si preparano a meravigliare, accogliere relazioni e generare rituali urbani. La manifestazione si svilupperà tra l’Esquilino e il quartiere Ostiense. Tra i luoghi di FAR ci sono il Parco Schuster, situato di fronte alla Basilica di San Paolo, un'area verde di forma triangolare, compresa tra la via Ostiense, l’ansa sinistra del Tevere e il lato orientale della Basilica e l'Acquario Romano, a pochi passi dalla Stazione Termini, in piazza Manfredo Fanti, dal 2003 sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia e della Casa dell’Architettura.

I Workshop del Festival dell’Architettura di Roma

Il programma prevede:

4 laboratori per lo sviluppo di temi specifici di progetto/processo.

4 aree dell’VIII municipio scelte insieme all’amministrazione.

4 temi di lavoro legati alla sperimentazione sullo spazio pubblico

4 Main tutor tra cui Lorenzo Perri e Sabrina Morreale fondatori dello studio Lemonot, Nasrin Mohiti Asliel di orizzontale e Orazio Carpenzano, preside della facoltà di Architettura della Sapienza.

7 giorni di incontri, lavoro, confronti e attività presso la Casa della Città, limitrofa alle aree oggetto del workshop. Sarà un’occasione per visitare a più riprese le aree, dialogare con i soggetti direttamente coinvolti.

I partecipanti avranno libero accesso all’intero palinsesto di FAR e ai pranzi di quartiere giornalieri. E potranno iscriversi entro il 25 maggio.

