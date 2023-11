Festa di San Martino a Formello

Prezzo non disponibile

Si festaggia San Martino a Formello. Sabato 11 e domenica 12 novembre sarà un weekend all'insegna di arte, cibo e vino.

Si potranno visitare diverse mostre per nutrire la mente e l'anima. Si potrà mangiare agli stand gastronomici per soddisfare il palato. Saranno inoltre organizzate visite guidate alla scoperta di segreti nascosti.

Prevista anche animazione per i più piccoli, per un weekend in famiglia; rilassanti passeggiate a dorso di asinelli, dimostrazioni di falconeria e, ancora, spettacolo di trampolieri e abili sbandieratori.

Un fine settimana che sarà una grande festa dedicata all'arte, al cibo e al vino.