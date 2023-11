Happy Thanksgiving Day, cena in pieno stile americano: tavolate di famiglia e tacchino intero da manuale

Mangiare bene è un piacere che tutti dovrebbero concedersi. Lo sanno bene gli americani che nel giorno del ringraziamento dicono grazie con un abbondante tacchino ripieno e la pumpkin pie, l'immancabile torta di mele.

Una tavola decisamente godereccia quella per il Thanksgiving, la tradizione con cui dall'altra parte dell'Oceano celebrano l'aiuto che i nativi americani diedero ai coloni inglesi, dandogli preziosissimi consigli per mantenere gli allevamenti e per riuscire a coltivare nel Nuovo Mondo.



I nativi proposero ai coloni inglesi di coltivare il granturco e di allevare i tacchini che da allora divennero la portata principale per gli americani. Se anche voi volete dire "Grazie, grazie, grazie", respirando la calda atmosfera americana, non potete non prenotare da Rosso per un happy thanksgiving day da festeggiare in pieno stile americano, tavolate di famiglia e tacchini interi da manuale, per festeggiare al meglio nel locale romano a pochi passi dal Circo Massimo.

Il giorno dei Ringraziamento è il quarto giovedì, apre la stagione del Natale e anticipa il Black Friday, altra importante usanza americana, ormai sinonimo per molte persone di acquisti di prodotti a prezzi scontati.



Nel Thanks Giving Day, giovedì 23 novembre, il menu tipico della tradizione americana si potrà gustare tutto il giorno, mentre venerdì 24 novembre, per il Black Friday, a cena ci sarà il 20% di sconto, minimo quattro persone.

Se volete farlo nel giorno del Ringraziamento potete riservare il vostro tavolo a questo indirizzo.