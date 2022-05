La festa di primavera all’Oasi Felina di Porta Portese

L’Oasi Felina di Porta Portese festeggia l’arrivo della bella stagione il 28 maggio dalle ore 17 alle ore 21 e accoglie i cittadini in una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Un appuntamento pensato non solo per festeggiare l’Oasi Felina e i suoi sostenitori, ma anche per condividere le iniziative e le attività che l’Associazione Asta Odv mette in campo con un pubblico di persone sensibili alla cura per gli animali.

L’associazione Asta Odv, che gestisce l’Oasi Felina di Porta Portese in Via Portuense 39, dedica ai gatti un’attenzione particolare, perché considera questi felini parte del patrimonio della città di Roma. Il suo impegno all’interno dell’Oasi è indirizzato anche a rendere l’oasi felina uno spazio sempre più accogliente per gli animali e fruibile ai cittadini interessati ed è proprio in questa ottica che ha ideato questa Festa di Primavera, creando un programma ricco di attività.

Tra queste la visita guidata dell’Oasi, la presentazione delle varie aree - ciascuna votata ad un’attività importante per la cura dei gatti -, la descrizione delle attività salienti avviate lo scorso anno e che continuano ad essere al centro dell’impegno di Asta all’interno dell’Oasi. Ne sono esempio il capillare censimento di tutti i gatti ospiti nell’Oasi e la creazione di profili il più possibile dettagliati, utili anche per le future richieste di adozioni. Proprio su questo argomento, in occasione della festa di Primavera, Asta darà la possibilità agli ospiti dell’evento di procedere con la prenotazione di appuntamenti one-to-one per le richieste di adozione.

Non mancheranno momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla solidarietà: sarà infatti presente un punto di raccolta cibo per gatti e cani randagi per far fronte al sempre più dilagante fenomeno del randagismo.

Infine, immersi nel mondo felino, la pianista Alessandra Celletti darà vita ad una magica esibizione musicale creando un’atmosfera unica al tramontar del sole. L’artista di fama internazionale ha collaborato con alcuni dei più grandi esperti del settore come l’artista concettuale svedese Paulina Wallenberg Olsson, il sassofonista Nicola Alesini e il compositore inglese Mark Tranmer. La partecipazione di Alessandra Celletti è particolarmente significativa anche in virtù del suo impegno nella protezione degli animali, ai quali ha dedicato un lavoro discografico intitolato “Love Animals”.

La Festa di Primavera, un evento divertente da non perdere e da trascorrere in totale armonia, che vuole essere anche un momento di sensibilizzazione e di attenzione verso il mondo animale.