Festa del polentone a Castel di Tora

Torna, domenica 18 febbraio, a Castel di Tora (provincia di Rieti) la famosa Festa del Polentone 2024. Una tradizione secolare che si ripete ogni prima domenica di Quaresima.

In riva al Lago del Turano, appuntamento con il prelibato piatto di polenta al sugo di magro, preparato con aringa, tonno, baccalà e alici. Dalle 12 fino a esaurimento scorte si potrà gustare il polentone al coperto e ci sarà anche una navetta per portare i visitatori dal parcheggio alla sagra.

La tradizione del "Polentone di Castel di Tora" ha oltretutto, da tempo varcato i confini regionali al punto che sempre più spesso la Pro Loco viene invitata in altri paesi per offrire la degustazione di questa specialità.

Il 18 febbraio a mezzogiorno – all’interno di una comoda struttura al coperto – inizierà la distribuzione del famoso polentone, e tra un piatto e l’altro i visitatori potranno assistere gli spettacoli folcloristici e musicali, oppure curiosare fra gli stand di oggettistica e di prodotti tipici.

Ottimo cibo e tanto divertimento quindi, ma non solo: la “Festa del Polentone” rappresenta un’ottima occasione anche per chi ama scoprire i gioielli meno conosciuti del nostro Paese. Castel di Tora, arroccato sulle rive dello splendido Lago del Turano, è considerato uno dei borghi più belli d’Italia e offre ai turisti angoli caratteristici e scorci mozzafiato. E così si potrà passeggiare all’interno dell’antico borgo passando sotto la torre esagonale medievale dell’XI secolo, adiacente al Palazzo Scuderini, e poi su per i vicoli che conducono a piazzette ben tenute e curate; e ancora scoprire mura e torrette trasformate in case e ancora archi, scalinate, grotte e cantine scavate nella roccia. Fino al 1864 il paese si chiamava Castelvecchio, poi si decise di legare il suo nome a Tora, antico insediamento sabino nel quale avvenne – nel 250 d.C. – il martirio di Santa Anatolia. A lei è dedicato un santuario, che si erge su una collina attigua al borgo.