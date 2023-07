Peperoncino in festa a Fiumicino. E c'è anche il contest "mangiatori di pasta al peperoncino"

Il piccante si fa protagonista a Fiumicino con l'attesissimo evento "Peperoncino in Festa", in programma per due giorni, dal 22 al 23 luglio, presso il parco Bozzetto in via dell'Ippocampo. Tra gli appountamenti più avvincenti di questa edizione, spicca il "Contest di Mangiatori di Pasta al Peperoncino", un'emozionante sfida per scoprire chi ama veramente il piccante e sa affrontare con gusto il fuoco della tradizione calabrese.

Il peperoncino, simbolo della cucina calabrese, trova la sua massima espressione in questa competizione culinaria unica. Il contest metterà alla prova l'ardire dei partecipanti, che si cimenteranno nell'assaggio di una pasta arrabbiata con il peperoncino tipo “Carolina”, un peperoncino che ha fatto la storia e che nel 2013 è entrato nel Guinness dei primati come il più piccante del mondo.

Il parco Bozzetto si trasformerà in un angolo di Calabria, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di immergersi nei sapori della tradizione e di acquistare prodotti tipici. La festa non sarà solo piccante, ma anche ricca di spettacoli musicali e danzanti, gare di canto e l'immancabile gara del peperoncino, dove i coraggiosi partecipanti si sfideranno senza timore di affrontare la sfida del piccante.

L'evento, organizzato con passione dalla Bottega del Peperoncino, è aperto a tutti gli amanti della cucina calabrese e delle emozioni forti, ed è ad ingresso libero.

"Con il Contest di Mangiatori di Pasta al Peperoncino vogliamo mettere in risalto il fascino e la passione legati a questa spezia straordinaria - ha dichiarato Francesco Fittipaldi, responsabile dell'evento -. Invitiamo tutti coloro che amano i sapori intensi a partecipare a questa festa piccante e coinvolgente".

Il "Peperoncino in Festa" è un'occasione unica per esplorare le tradizioni culinarie calabresi, immergendosi nell'universo del peperoncino e scoprendo il piacere di apprezzare il gusto autentico della cucina del sud Italia. E poi musica e divertimento, per una due giorni da non perdere.