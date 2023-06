Festa della Montagna a Campo Staffi

Prezzo non disponibile

Appuntamento il 17 ed il 18 Giugno a Campo staffi nel comune di Filettino per la prima edizione della Festa della Montagna organizzata dagli amici dell'associazione sportiva Rifugio Viperella in collaborazione con il Cai sez di Colleferro.

La manifestazione prevede lo svolgimento di tante attività gratuite: escursioni,uscite in Mountain bike, arrampicata, yoga, nordic walking,, giochi per bambini , musica e tanto altro vi aspettano in quota.

Il dettaglio del programma è pubblicato sulla pagina Facebook del Rifugio Viperella

"La festa della montagna - afferma Luana Testa vicepresidente - era un nostro sogno da tanti anni solo quest'anno ci sono state le condizioni per organizzare questo grande evento di promozione per far conoscere la nostra montagna , tantissime attività tutte gratuite svolte da professionisti del settore che sapranno regalare emozioni a tutti i partecipanti venite a vivere la.montagna e a divertirvi insieme a noi".

Prenotazione obbligatoria, programma completo sulla pagina Facebook: Rifugio Viperella - Campo Staffi