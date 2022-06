Festa del Mammut 2022: torna la festa di quartiere al Parco Cicogna

Sabato 18 giugno dalle 17.30 torna la festa di quartiere del Mammut al Parco Cicogna.

L'occasione per stare insieme e divertirsi ma anche per fare il punto sulle lotte dell'anno:

Villa Tiburtina riaprirà e a fine giugno ci sarà all'interno della struttura un incontro tra il quartiere e l'Assessore D'Amato.

Il Comitato Mammut e il suo doposcuola hanno avviato un processo di coprogettazione dal basso per riqualificare l'intera area del Parco Cicogna.

All'interno della sede si sono moltiplicate le risorse offerte al quartiere: dal Doposcuola, lo sportello sanitario fino allo Sportello per stranieri/e e i loro problemi con i documenti!



Programma della giornata:

dalle 17:30 Laboratori:

-IL PARCO CHE VORREI:

Bambini e bambine ci racconteranno cosa vogliono e sognano all'interno del parco Cicogna.

Cosa manca perché sia un parco all'altezza dei nostri bisogni e desideri.

A cura del Doposcuola Mammut

-LABORATORIO DI PERCUSSIONI

Suoniamo e cantiamo insieme al Samba Precario

Tutta la giornata BANCHETTO DI SERIGRAFIA LIVE!

A seguire per grandi e piccini si terrà lo Spettacolo di giocoleria, dalle 18.30 con il Duo Quizas, ci sarà da rimanere sbalorditi/e!

Alle ore 20 cena sociale e musica, con:

-Cesar paniagua from MIAMI

-Stornelli Romani con Giancarletto from REBIBBIA

-Gran finale con FULCRO

La Festa del Mammut come ogni anno è il nostro modo per coinvolgere, abbracciare e ringraziare questo straordinario territorio, il nostro modo per dirvi che davvero uniti/e si vince!

Comitato di Quartiere Mammut