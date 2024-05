Festa etno-folk: Traindeville e Indaco in concerto al Boogie Club

Un evento speciale creato appositamente per il Boogie Club: sul palco si incontreranno due importanti gruppi del panorama world music e folk italiano. Gli Indaco e i Traindeville presenteranno al pubblico i propri repertori, interagendo tra loro in una serata piena di sonorità affascinanti, danze e sorprese.



I Traindeville e il loro coloratissimo viaggio nelle culture del mondo - dal klezmer al flamenco fino a composizioni originali in varie lingue - e gli Indaco, storica band prog-rock creata nel 1992 da Rodolfo Maltese (Banco del Mutuo Soccorso) e Mario Pio Mancini, avranno come special guest il sassofonista Gabriele Buonasorte. Con vari album all'attivo, Indaco ha collaborato con musicisti del calibro di Toni Esposito, Antonello Salis, Enzo Gragnaniello, Francesco Di Giacomo e Mauro Pagani (PFM), Eugenio Bennato, Paolo Fresu, Daniele Sepe e moltissimi altri.



Un evento da non perdere per gli amanti della musica etnica in tutte le sue declinazioni e contaminazioni.



Le formazioni:



Traindeville

Ludovica Valori - voce, fisarmonica e pianoforte

Paolo Camerini - contrabbasso, loop, cori

Fabio Gammone - chitarra, armonica, cori



Indaco

Mario Pio Mancini - bouzuki e mandola

Martino Cappelli - chitarra e oud

Roxana Ene - voce e percussioni



Special guest Gabriele Buonasorte - sax